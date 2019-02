STTK:n kyselyn mukaan eduskuntavaaliehdokkaat kannattavat laajasti etuusjärjestelmän selkeyttämistä ja henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyttä. Myös TE- ja sote-palveluiden integroiminen ja lisäresurssit työvoimapalveluihin saavat laajaa kannatusta.

STTK:n vuoden alussa teettämän kyselyn mukaan eduskuntavaaliehdokkaat kannattavat laajasti sosiaaliturvan uudistamista palvelulähtöiseen suuntaan.

Sosiaaliturvan uudistamista palvelulähtöiseen suuntaan pitää erittäin tärkeänä 44 prosenttia ja jokseenkin tärkeänä 47 prosenttia ehdokkaista. Palvelulähtöisyyden tärkeyttä korostavat eduskuntavaaliehdokkaat yli puoluerajojen. Kyselyyn vastasi yhteensä 406 eduskuntavaaliehdokasta.

– Kysely osoittaa varsin selvästi, että palvelulähtöinen sosiaaliturvauudistus nauttii laajaa kannatusta eri puolueiden keskuudessa. STTK on julkaissut oman kannustinmallinsa sosiaaliturvan uudistamiseksi, jonka mukaan uudistus tulisi aloittaa nimenomaan palvelujärjestelmän sekä työttömyysturvan perusturvan uudistuksella, STTK:n johtaja Katarina Murto painottaa.

Henkilökohtainen palvelu tärkeä

Etuusjärjestelmän selkeyttäminen ja henkilökohtainen kohtaaminen saavat laajasti kannatusta kyselyssä, samoin TE- ja sote-palveluiden integroiminen ja lisäresurssit työvoimapalveluihin.

– Aktiiviseen työvoimapolitiikkaan ja henkilökohtaiseen kohtaamiseen on panostettava, jotta työllistyminen ja osallisuus tehostuvat. Nämä tavoitteet saavutetaan vain laaja-alaisilla, oikein kohdennetuilla ja vaikuttavilla palveluilla, jotka ovat yksilölähtöisiä ja kannustavia.

ILMOITUS

Työllisyyspalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut tulee Murron mukaan yhdistää tarkoituksenmukaisella tavalla. Myös etuuksien maltillinen yhdistäminen ja kytkeminen tiiviisti henkilökohtaiseen palveluprosessiin on tarpeen. Sosiaaliturvan uudistus tulee toteuttaa vaiheittain ja sille on varattava riittävän pitkä aika, Murto korostaa.

TOIMI-hanke loi hyvän pohjan

TOIMI-hanke luo STTK:n mukaan hyvät edellytykset käynnistää valmistelu heti hallituskauden alussa.

Perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistusta pohtineen TOIMI-hankkeen työ on päättynyt ja raportti julkaistiin tänään. Hankkeen keskeinen tavoite on tukea tietoon perustuvaa työskentelyä kevään 2019 eduskuntavaalien yhteydessä, sosiaaliturvaa laajasti kehittävän perusturvan ja toimeliaisuuden uudistuksen päätöksenteossa. Mukana työssä ovat olleet asiantuntijoiden lisäksi kaikkien eduskuntapuolueiden, työmarkkina-, yrittäjä- sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajat.

– Työskentelytapa on ollut uusi ja kokemus monelta osin hyödyllinen. Sosiaaliturvauudistus on valtava ja tärkeä uudistus, jossa kyse on niin arvovalinnoista, palveluiden ja etuuksien yhteensovittamisesta kuin rahoituksesta. Tällainen keskusteleva, pohtiva ja avoin työskentelytapa, jossa on tuotettu runsaasti taustamateriaalia, antanee suotuisammat lähtökohdat käynnistää mittava valmistelu heti uuden hallituskauden alussa, hankkeeseen osallistunut Murto korostaa.