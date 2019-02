Anneli Tiainen

Uusi Radikaalit käsityöt -nettisivu kokoaa vasemmistolaisia, feministisiä sekä rasisminvastaisia käsityöohjeita avoimeen ohjearkistoon.

– Kantaaottavat käsityöt ovat olleet vuosisatoja eritoten rahvaan naisten aktivismin muoto. Kun hoivavastuut ovat rajoittaneet liikkumista kodin ulkopuolella eikä kirjoittaminen ole ollut naisille sopivaa, on sitten kudottu, neulottu, pistelty ja kirjailtu paremman huomisen puolesta, sanovat projektin takana olevat vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula ja sairaanhoitaja, keväällä lääkäriksi valmistuva Maarit Koivisto.

Käsityöharrastuksen aloittamisen kynnys on sekä taloudellisesti että kulttuurisesti alhainen. Mutta kukkaan puhjetakseen radikaali käsityöharrastus tarvitsee Koiviston mukaan nettisivun kaltaisia tukevia rakenteita.

Sivustolta löytyy jo muutamia malleja ohjeineen, kuten esimerkiksi Koiviston kirjoneulepussi kuukupille.

”En halua käyttää elämääni minkään suomileijonan tai Taistelevien metsojen tekemiseen.”

– Se on kannanotto kuukautistasa-arvon puolesta, Koivisto selvittää. Sivustolta löytyy jo vaikkapa neulahuovutettu rauhanmerkki tai feminismimerkin ristipistokartta.

Kriittisesti ajatteleville

Nykyisellään suomalainen käsityökulttuuri on Koiviston mukaan varsin perinteistä ja mallit osin konservatiivisia.

– Satojentuhansien käsityöharrastajien keskuudessa on kuitenkin paljon kriittisesti ajattelevia ihmisiä, Koivisto selvittää sivuston syntytaustaa.

Anna Kontula kertoo, että hänen osaltaan sivustoidea lähti liikkeelle siitä, että hän etsi omaan makuunsa sopivia kanavatöitä suomalaisilta ja muunmaalaisiltakin käsityösivustoilta, mutta kaikki löytyneet mallit olivat joko ”kansallisromanttisia tai joka tapauksessa hyvin konservatiivista kuvastoa”.

– Kanavatyön ääressä vietetään tunteja ja taas tunteja. En halua käyttää elämääni minkään suomileijonan tai Taistelevien metsojen tekemiseen. Niinpä aloin tehdä ja teettää itselleni malleja.

Kontula kertoo, että jossain vaiheessa sitten heräsi ajatus, että ehkä joku muukin haluaa tehdä muuta kuin Taistelevia metsoja ja että pitäisikö mallit laittaa jollain lailla jakoon.

Kontula on tekemässä sohvatyynysarjaa feministi-ikoneista. Tyynyihin ikuistuvat Hanna Arendt, Emma Goldman ja Rosa Luxemburg.

– Rosasta puuttuu vielä 10 senttiä reunasta. Kun saan sen viimeisteltyä, ne kaikki tulevat sivustolle.

Poliittista viestintää

Maarit Koiviston käsityöharrastuksesta syntyy monenlaista tarpeellista itselle ja lähipiirille. Hän tekee sukkia ja pieniä neuletöitä ja ompelee vaatteita.

– Itselleni on ollut tärkeää, että käsityöt, joita teen, ovat käyttöesineitä. Sivustollekin halusin käytännönläheisiä malleja, joissa on jokin poliittinen viesti, hän sanoo, ja mainitsee esimerkkinä juuri kuukuppipussin.

– Ja lisää on kehitteillä, hän lupaa.

Koivistolle itselleen käsityöt merkitsevät keinoa rentoutua ja tietysti myös kädentaitojen ylläpitoa.

– Tietysti siihen voi tuoda mukaan monenlaisia aspekteja, kuten että kaikella mitä tekee, olisi jokin merkitys. Joko käytännöllinen merkitys tai sitten laajemmin ymmärrettävä merkitys, kuten poliittinen merkitys.

Naisten itseilmaisua

Radikaalit käsityöt -sivuston perustajat korostavat käsitöiden merkitystä paitsi tarve-esineinä myös naisten itseilmaisun ja luovuuden esineinä.

– Juuri sen takia, että ne on samanaikaisesti olleet tarvekaluja, ne ovat olleet sallittuja myös rahvaan naisille. Käsityöt eivät olleet vain linnojen koruompeluajanvietettä, vaan sallittuja sellaisillekin, joille joutenolo ei ollut sallittua. Tämän vuoksi käsitöillä on usein pitkä ja vahva traditio, Kontula sanoo.

Hän jatkaa, että käsitöillä on ollut iso merkitys ihmisten vaatettamisessa ja peittelemisessä, mutta myös paikkojen koristelussa ja ”ihmisten toiveiden ja unelmien ja arjen ja estetiikan mukana kantamisessa”.

Käsityö tekee paluuta

Viime vuosina käsityöharrastus on kasvattanut suosiotaan.

– Ihmiset etsivät kiihkeätahtiselle yhteiskunnalle vaihtoehtoa, mikä on synnyttänyt uuden käsityösukupolven, Kontula tulkitsee ilmiötä.

Välillä ajateltiin, että käsityö on länsimaisessa yhteiskunnassa poistuva traditio.

– Ajateltiin, että vaatteet kannatti tuottaa teollisesti eikä enää ole pakkoa tehdä. Nyt käsityö tekee paluuta, samoin poliittiset käsityöt.

Käsityöllä on Suomessa monia poliittisia trendejä. On esimerkiksi Radikaalit ristipistot -ryhmät, joita on ainakin Tampereella ja Helsingissä, ovat toimineet aktiivisesti jo useita vuosi.

Radikaalit käsityöt -sivustoa on tarkoitus kokeilla vuoden ajan ja laajentaa toimintaa niin, että kaikki voivat julkaista sivuilla käsityömalleja.

Radikaalit käsityöt -sivusto