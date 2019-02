Lehtikuva/Linus Svensson

Vihdoin myös valtalehdistö on kiinnittänyt huomion vanhusten hoitoon tai paremminkin hoitamattomuuteen. Peräkkäisinä vuosina oikeistohallitus on leikannut sosiaalipuolelta valtavia summia, mistä on seurannut (ulkoistamisen avulla) valtava ero vanhusten hoivan rahoituksessa verrattuna muihin Pohjoismaihin.

Valvova viranomainen ELY-keskus ei ”ehdi” hoitaa tehtäviään. Onko syynä vähennetty henkilöstö vai mikä? Ihmetyttää.

Nykyiseen kovaan sosiaalipoliittiseen tilanteeseen sopii erittäin kehnosti väite, että Suomi muka tarvitsee 64 uutta hävittäjää, joiden hinnaksi oikeisto haluaa maallemme miljardien eurojen ”hukkaputken”.

Aseistamishullutus vie myös kansalaisten mahdollisuudet saada hoitoa yhteiskunnan järjestämänä, palveluksia, sairaanhoitoa sekä muitakin hyvinvointipalveluja koulutuksesta puhumattakaan.

Jori Porspakka

Tuusula