Sosiaali- ja terveysvaliokunta mietinnön kimppuun maanantaina. Aikaa on vähän.

Perustuslakivaliokunta sai sote-lausuntonsa valmiiksi perjantaina illansuussa. Suuruudistus palaa nyt takaisin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolla on viikko tai vähän yli aikaa saada valmiiksi mietintönsä, jotta eduskunta ehtii käsitellä sen. Eduskunnan viimeinen istunto on määrä pitää 15.3.

Perustuslakivaliokunta esittää mietintöluonnokseen useita muutoksia. Puheenjohtaja Annika Lapintien (vas.) yleisarvio oli kuitenkin se, että sosiaali- ja terveysvaliokunta on huolellisesti ottanut huomioon perustuslakivaliokunnan aiempia huomioita.

– Muutokset eivät sisällä rakenteellisia ongelmia valtiosäännön kannalta.

Varapuheenjohtaja Tapani Tölli (kesk.) kuvasi jäljellä olevaa urakkaa hienosäädöksi.

Suurin valiokunnassa esiin tullut asia oli valinnanvapauslain soveltamisen mahdollinen lykkääminen, jos järjestelmän laillisuutta ei pystytä EU:lta varmistamaan. Yhteensä ongelmia löytyi 20.

Li Andersson: tämä oli tässä



Oppositiossa oltiin lausunnon valmistumisen jälkeen sitä mieltä, että ”tämä oli nyt tässä”, hallituspuolueissa taas uskotaan lakipaketin ehtivän eduskunnan suuren salin päätettäväksi.

Vasemmistoliiton Li Anderssonin mukaan hallituksen on nyt aika tunnustaa, että sen sote-malli on tullut lopullisesti tiensä päähän. Markkinaehtoinen sote-malli ei toteuta uudistukselle asetettuja tavoitteita terveyserojen kaventamisesta ja palveluketjujen yhteensovittamisesta ja se tulee kalliimmaksi kuin nykyinen järjestelmä.

Andersson luetteli valiokunnan edellyttävän EU-notifikaation lisäksi olennaisia muutoksia koskien muun muassa maakuntavaalien ajankohtaa, liikelaitoksen palveluvelvoitetta, maakuntien rahoitusta, kunnille maksettavia korvauksia, tietosuojaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa.

– Hallituksen olisi nyt syytä viheltää sote-peli poikki. On suoraselkäisempää myöntää, että peli on menetetty, kuin yrittää väkisin raahata valuvikaista pakettia yhä kauemmaksi siirtyvien maalitolppien perässä korkeintaan muutaman äänen enemmistön turvin. Sosiaali- ja terveysvaliokunnalla ei ole mitään mahdollisuutta varmistaa mallin EU-oikeudellisuutta muuttamatta mallia olennaisesti ja aika on loppumassa pahasti kesken, Andersson sanoo.

Vasemmistoliiton mielestä sosiaali- ja terveyspalvelut tulee järjestää jatkossakin pääsääntöisesti julkisena toimintana.

– Nykyisen mallimme ongelmat ovat korjattavissa ilman hallituksen markkinamallia. Panostamalla julkisiin terveyspalveluihin varmistamme, että hyvä hoito kuuluu todellakin kaikille, ei vain harvoille, Andersson sanoo.

Haavisto samaa mieltä



Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto on samoilla linjoilla.

– Aikataulun puolesta näyttää hyvin mahdolliselta, että sote-uudistuksen toteuttaminen jää ensi vaalikauteen. Hallituksen sote-malli on rakennettu nojaamaan markkinamalliin. Sen aiheuttamat ongelmat näyttävät muodostuvan myös suurimmaksi esteeksi perustuslakivaliokunnan lausunnossa.

Keskusta: tahdon asia



Hallituspuolueissa oltiin luonnollisesti toista mieltä. Keskustan Hannakaisa Heikkinen vieritti vastuun sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

– Perustuslakivaliokunnan näkemys mahdollistaa sote- ja maakuntauudistuksen loppuun saattamisen nykyisen eduskunnan aikana. Aikaa on vähän, mutta riittävästi, jos halua ja kykyä etenemiseen löytyy.

Heikkinen sanoo, että seuraavina viikkoina mitataan ennen muuta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimintakyky. Sen työ jatkuu maanantaina.

– Eduskuntavaalien läheisyydestä huolimatta nyt on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle. Suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat liian arvokkaita vaali- ja puoluepolitikointiin.

”Säästökiima uhkaa”



Ammattiliitto JHL syyttää hallituksen ajavan sote-uudistusta eteenpäin säästökiimassa, joka uhkaa romuttaa toimivat palvelut. Liiton mielestä tavoite kolmen miljardin säästöistä alalla on täysin epärealistinen. Erityisesti huomiota pitää kiinnittää tukipalveluihin, jotka näyttävät unohtuneen hallitukselta kokonaan, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine jyrähtää.

– Hoiva-avustajat, ruokapalvelutyöntekijät ja laitoshuoltajat takaavat omalla työllään, että hoitohenkilöstö voi keskittyä omaan ammattiinsa. Jos tukipalveluista tingitään, tuloksena on se, että hoitajat jynssäävät vessoja eivätkä hoida potilaita.

Liian laaja valinnanvapaus antaa JHL:n mukaan yrityksille mahdollisuuden tehdä käytännössä rajattomasti voittoa palveluilla, jotka tuotetaan yhteisillä verovaroilla.

– Laaja valinnanvapaus tekee sote-kokonaisuuden hallinnasta käytännössä mahdotonta. Vanhustenhuollon kriisi on osoittanut, ettei yritysten omavalvonta toimi. Se ei toimisi yhtään paremmin sote-palveluissa. Haamuhoitajalistat tulisivat yritysten mukana myös perusterveydenhoitoon.