Syntyvyyden romahdus ja kaupungistuminen muuttavat Suomea voimakkaasti muutaman vuosikymmenen aikana, todetaan tuoreessa tuoreessa alueellisessa väestöennusteessa.

Pääkaupunkiseutu sekä Turun ja Tampereen seutu. Siinä ainoat alueet, joiden väkimäärän ennustetaan kasvavan 2030-luvulla.Tuoreen alueellisen väestöennusteen on tehnyt konsulttitoimisto MDI.

Ennusteessa on huomioitu viime vuosina tapahtunut syntyvyyden romahdus. Sen vuoksi väestönkehityksessä suuri rooli on muuttoliikkeellä.

– Nyt ennustettavissa oleva muuttoliike lisää alueiden eriytymistä kasvaviin, supistuviin ja tyhjeneviin alueisiin, MDI:n tiedotteessa kirjoitetaan.

Pääkaupunkiseudun väestö kasvaa ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä 270 000 asukkaalla. Helsingin lisäksi vain Turku ja Tampere voivat odottaa väestön kasvavan.

Muualla Suomessa Jyväskylän, Oulun ja Kuopion seudunkin väestö alkaa vähentyä 2030-luvulla.

Jo nyt kiivas kaupungistuminen ei siis ole ennusteen mukaan laantumassa. Pikemmin on käymässä päinvastoin.

– Merkittävää on se, että keskuskaupunkien ympärillä väestön kasvukehä ulottuu enää vain yksittäisiin kehyskuntiin koko seudun sijaan. Ihmiset muuttavat siis odotettuakin enemmän kaupunkien keskustoihin jopa niin, että ydinkeskustojen ulkopuolella nähdään alueiden supistumista, tiedotteessa todetaan.

Työikäinen väestö keskittyy kasvuseuduille

Ennusteessa tarkasteltiin Suomen 10 kaupunkiseutua. Vuoteen 2040 asti ulottuvassa ennusteessa todetaan, että näillä kaupunkiseuduilla työikäisten ihmisten määrä kasvaa noin 160 000:lla. Muualla Suomessa se vähenee samaan aikaan noin 250 000:lla. Mutta kasvukin keskittyy niin kutsuttuun kasvukolmioon eli Helsingin, Tampereen ja Turun seuduille.

Ennusteen laatinut MDI:n konsultti Timo Aro sanoi viime toukokuussa Kansan Uutisten haastattelussa, että Suomessa ei ole osattu käydä järkevää tulevaisuuskeskustelua Suomen alueiden eritymisestä.

– Jos suomalainen yhteiskunta pystyisi muodostamaan jonkinlaisen konsensuksen siitä, että todennäköinen tulevaisuus on se, että meillä on entistä vähemmän elinvoimaisia ja vahvoja kaupunkiseutuja. Ja sitten meillä on entistä suurempi joukko alueita, jotka tarvitsevat koheesio- eli tasoittavia toimenpiteitä. Mutta tätä keskustelua emme käy, Aro sanoi.

Nyt olisi ehkä viimein sen keskustelun paikka.

