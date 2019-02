Helsingin Sanomien torstaina julkistama mielipidetiedustelu on ankeaa luettavaa pääministeripuolue keskustalle. Kannatus laski lähes prosenttiyksikön ja oli nyt 14,7 prosenttia. Se on huonoin luku sitten vuoden 2011 joulukuun.

Keskusta on vielä kolmanneksi suurin, mutta toivottoman kaukana kärkikaksikon muodostavista demareista ja kokoomuksesta. Toisaalta vihreät on enää prosenttiyksikön päässä, ja kovassa nousussa ja loppukiristään tunnetut perussuomalaiset voivat yllättää niin, että keskusta putoaa viidenneksi.

Keskustan peruspalveluministeri Annika Saarikko purki aamupäivällä harmiaan harvinaisen avomielisesti Twitterissä: surettaa, harmittaa ja syyllistääkin.

Politiikka on nousua&laskua. Molemmissa aalloissa olen saanut olla mukana. Nyt Keskustan #gallup -kannatus @hsfi & @yleuutiset on tosi alhainen.

Se surettaa, harmittaa. Syyllistääkin.

Siksi avoimesti kysyn: Mitä @keskusta on tehnyt väärin ja mitä voisimme tehdä paremmin?

— Annika Saarikko (@AnnikaSaarikko) 21. helmikuuta 2019