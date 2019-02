Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kommentti: Pääministerin on aika puuttua peliin ja laittaa puolustusministerinsä järjestykseen. Henkilöön käyvät hyökkäykset ovat vaientamisyrityksiä.

Puolustusministeri Jussi Niinistön parlamentaarista uraa on kaiken todennäköisyyden mukaan jäljellä enää alle kaksi kuukautta. Toimitusministeriössä se saa jonkin verran jatkoaikaa 14.4. pidettävien vaalien jälkeenkin, vaikka siniset putoaisi puoluekartalta.

Koville ottaa. Niinistö on viime viikkoina riehunut kuin alokas ensimmäisissä sulkeisissa. Yritystä on, osaamista ei. Ensin Niinistö hyökkäsi suomalaisia SS-miehiä koskevaa selvitystä vastaan ja sitten olivat vuorossa perustuslakiasiantuntijat. Viime viikolla Brysselissä ministeri nimitteli heitä perustuslakitalebaneiksi.

Sappi kiehuu entistä enemmän. Tiistaina Niinistö julkisti uuden blogikirjoituksen, joka on pohjanoteeraus hänenkin valitettavalla poliittisella urallaan. Syynä on jälleen tiedustelulakien palauttaminen suuresta salista takaisin valiokuntakäsittelyyn.

”Perustuslakitalebanit verhoavat omat ideologiset tavoitteensa asiantuntijuuden valekaapuun ja pyrkivät sosiaalisen median välityksellä painostamaan kansanvaltaisesti valittua eduskuntaa”, Niinistö pauhaa.

Tiedustelulakien perustuslainmukaisuudesta heräsi epäily professorien Juha Lavapuron ja Martin Scheininin twiittien perusteella. Varsinainen syy äkkikäänteeseen eivät kuitenkaan ole professorien twiitit vaan erikoisvaliokunnissa huolimattomasti tehty työ.

”Neuvostoyhteiskunnan ihailijoilla ei voi olla merkitystä”



Taleban-vertaus on vasta alkua Niinistön purkauksessa. Hän syyttää professoreita ulkoparlamentaarisista keinoista, koska ”ilmeisesti kaikkea heidän sanomaansa ei otettu sataprosenttisesti huomioon”.

”Tai sitten he eivät edes halua Suomen ja suomalaisten turvallisuutta edesauttavaa lainsäädäntöä”, Niinistö esittää lähes maanpetossyytteen.

Sitten on vuorossa raskas syytös Scheininiä kohtaan tämän SKP-menneisyyden takia. Niinistön kielenkäytössä hän on ”perustuslakiasiantuntijana esiintyvä”.

”Talebanit ovat saaneet tahtonsa läpi kansanvallasta piittaamatta. Nyt eduskunnan on ryhdistäydyttävä arvostamaan omaa työtään ja sen kansanvaltaista pohjaa. Totalitäärisen neuvostoyhteiskunnan ihailijoiden tviiteillä ei voi jatkossa olla merkitystä demokraattisen Suomen kansanedustuslaitoksessa”, Niinistö päättää.

Kenet yritetään vaientaa seuraavaksi?



”Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia”, sanotaan perustuslaissa. Jussi Niinistö ei ole kumpaakaan.

Kovin suurta vahinkoa hän ei enää ehdi saada aikaan, mutta silti pääministeri Juha Sipilän on käytävä hallituksessaan pelisääntökeskustelu. Salliiko hän ministeriltään näin räikeän henkilöön käyvän hyökkäyksen ja vaientamisyrityksen?

Vaalikauden alkupuolella puhuttiin siitä, miten monet maahanmuuton tutkijat eivät halua enää osallistua julkiseen keskusteluun, koska seurauksena on aina henkilöön käyvä hyökkäys. Nyt yritetään vaientaa perustuslakiasiantuntijat, seuraavaksi taas joku toinen ryhmä ja lopuksi meidät kaikki ellei peliä puhalleta nyt kerta kaikkiaan poikki.

Myös puolueiden on syytä käydä yhteinen pelisääntökeskustelu ennen kuin vaalikampanjat varsinaisesti alkavat. Nyt ilmassa on pahoja merkkejä siitä, että tulossa on loanheiton ennätysvaalit, kun oikeistopopulismin houkutus leviää.