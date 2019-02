Lehtikuva/Roni Rekomaa

Työehtoriidassa tulossa uusi työsulku, ensimmäinen alkaa lauantaina.

Lennonjohtajat haluavat pienten kenttien lennonjohtajien alkupalkat samalle tasolle, jolla ne olivat ennen vuotta 2013. Tämä on työntekijäpuolen mukaan ollut koko ajan vastapuolen tiedossa.

Työtekijäpuoli eli Lennonjohtajien yhdistys SLJY hylkäsi viime viikolla valtakunnansovittelijan toisen sovintoehdotuksen.

Työnantajan julistama ensimmäinen työsulku alkaa ensi lauantaina ja päättyy seuraavana maanantaina. Työntekijäpuolen lakot jatkuvat arkisin keskiyöstä aamuyhdeksään paitsi torstaisin myös klo 13–15.

Toisen sovintoehdotuksen mukaisesti palkat olisivat nousseet yleiskorotuksena helmikuun alusta lukien 3,2 prosenttia ja ensi vuoden helmikuussa yleisen linjan mukaisesti. Alan palkkoja ei korotettu yli vuoteen.

Pääluottamusmies Katariina Syväys sanoo, että olennainen kiista olisi jäänyt silti auki. Pienillä kentillä lennonjohtajat ovat palkkansa puolesta kahdessa kastissa.

– Vuoden 2013 jälkeen töihin tulleen lennonjohtajan alkupalkka on 2 900 euroa kuukaudessa, mutta sitä ennen tulleen alkupalkka on 3 500 euroa kuukaudessa. Peruspalkassa on 600 euron ero.

Taustalla vanha kiista



Pienten kenttien lennonjohtajien palkkoja pudotettiin 2013 sopimuksessa, koska Finavian mukaan pienet kentät olisivat tulleet toimeen ilman lennonjohtoa ja tarvittaessa pelkällä matkustajille tarjottavalla parakkirakennuksella, Syväys kertoo. Pienille kentille tehtiin sopimus ja samalla Finavia sitoutui laskemaan pienten kenttien lennonvarmistuspalveluiden hintoja. Niitä ei koskaan alennettu.

SLSY:n mukaan pienten kenttien lennonjohtajat tekevät samaa työtä, mutta palkkaero on mittava. Kyse on liiton mielestä palkkatasa-arvosta.

– Jos pienen kentän paremmalla palkalla oleva lennonjohtaja vaihtaa toiselle pienelle kentälle, hänen palkkansa putoaa uuden taulukon mukaiseksi eikä hän yllä takaisin vanhalle palkkatasolleen edes 20 vuodessa.

Syväyksen mukaan näiden palkkojen korjaamisen kustannusvaikutus olisi 0,14 prosenttia.

Kumpikin osapuoli toivoo pikaista ratkaisua



Lennonjohtajien kiista työehdoista jatkuu ainakin viikolla, sillä valtakunnansovittelija on talvilomalla.

Maanantaina työnantajapuolta neuvotteluissa edustava Palvelualojen työnantajat Palta ry ilmoitti uudesta työsulusta. Se alkaisi maanantaina 4. maaliskuuta aamuyhdeksältä ja jatkuisi viikon. SLSY:n puheenjohtaja Roy Myrberg pitää työsulkua talvilomaviikkojen aikana vastuuttomana. Hänen mukaansa työsulku voi aiheuttaa jopa peruutuksia lentoliikenteessä.

Paltan mukaan lennonjohtajien olisi pitänyt hyväksyä valtakunnansovittelijan ehdotus. Toimitusjohtaja Tuomas Aarto toteaa, että muilla aloilla yleisen linjan mukainen ratkaisu on sisältänyt myös työehtosopimukseen tehtyjen tekstimuutosten kustannusvaikutukset. Näin tulee olla hänen mukaansa myös lennonjohtajien ratkaisussa.

Kumpikin osapuolista toivoo pikaista ratkaisua yli vuoden jatkuneeseen kiistaan.

Pääluottamusmies Syväys on esittänyt, että SLSY, Palta ja lennonjohtajien työnantaja ANS Finland kokoaisivat pikaisesti listan asioista, joista ovat yksimielisiä. Näihin kuuluvat mm. osatyökykyisen työssäolo ja irtisanomisajan palkan määräytyminen. Näin valtakunnansovittelijan olisi helpompi rakentaa ehdotus kiistan sovinnoksi.

Lentohenkilöstölle kolmivuotinen sopimus



Finnairin ja CityJetin lentohenkilöstön peruspalkat nousevat tänä vuonna 1,6 prosenttia. Ensi ja seuraavana vuonna korotukset määräytyvät verrokkimallien mukaisesti.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ja Palvelualojen työnantajat Palta ry hyväksyivät neuvottelutuloksen perjantaina.

Lennonjohtajien lakkojen ja työnantajan työsulkujen aikataulut