Lehtikuva/Daniel Leal-Olivas

Pitkään huhuttu kapina puheenjohtaja Jeremy Corbynia vastaan sai konkreettisen muodon maanantaina.

Seitsemän kansanedustajaa erosi maanantaiaamuna Britannian työväenpuolueesta. He ilmoittivat muodostavansa uuden sitoutumattomien kansanedustajien ryhmän.

Eronneet kuuluvat puolueen oikeistosiipeen, joka on pitkään osoittanut tyytymättömyyttä puheenjohtaja Jeremy Corbynia kohtaan. He ilmoittivat syyksi puolueen brexit-linjan sekä antisemitismin.

Eronneista Chris Leslie sanoi, että laitavasemmisto on kaapannut työväenpuolueen.

Eronneet syyttivät Corbynia brexit-linjasta ja antisemitismistä.

Kansanedustaja Luciana Bergerin mukaan eropäätös oli hyvin vaikea ja tuskallinen, mutta välttämätön. Bergerin mukaan labourista on tullut ”institutionaalisesti antisemitistinen”, ja hänestä olisi ollut häpeällistä jäädä siihen.

Kohu työväenpuolueen väitetystä antisemitismistä on vellonut viime kesästä lähtien.

Labourin sisällä on viime aikoina kiistelty myös Corbynin suhtautumisesta Venezuelan kriisiin. Hänen linjaansa on pidetty liian suopeana Nicolas Maduron hallitukselle.

Uusi puolue perusteilla?

Eronneista kansanedustajista ehkä tunnetuin, Chuka Umunna, sanoi tiedotustilaisuudessa maanantaina päivällä, että Britannian nykyiset puolueet ovat osa ongelmaa, eivät osa ratkaisua.

Umunnan mukaan Britannia tarvitsee uuden poliittisen puolueen, joka ”soveltuu tähän hetkeen”.

Sekä labour että hallituspuolue konservatiivit kärsivät pahoista sisäisistä ristiriidoista.

Jo pitempään on aika ajoin huhuttu suunnitelmista uuden keskustalaisen puolueen perustamiseksi. Sen on oletettu voivan kerätä labourin oikeistosiipeä, liberaalidemokraatteja sekä konservatiivipuolueesta brexitiin kriittisesti suhtautuvia.

Kahden suurpuolueen tyytymättömistä monet haluaisivat uuden kansanäänestyksen brexitistä. Konservatiiveissa tosin tyytymättömiä on myös kovan linjan brexitiläisissä, jotka pelkäävät pääministeri Theresa Mayn vesittävän brexitin.

Corbyn ”pettynyt”

Työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn antoi maanantaina lausunnon, jossa hän ilmaisi pettymyksensä.

”Olen pettynyt siitä, etteivät nämä kansanedustajat tunteneet voivansa jatkaa työskentelyä yhdessä labourin politiikan puolesta, joka inspiroi miljoonia ihmisiä viime vaaleissa ja nosti kannatusosuuttamme eniten sitten vuoden 1945. Labour sai ihmiset puolelleen ohjelmalla, joka oli monien puolella, ei harvojen. Ohjelma tähtäsi varallisuuden ja vallan uusjakoon, keskeisten resurssien saamiseen julkiseen omistukseen, investointeihin kaikkialla maahan ja ilmastonmuutokseen tarttumiseen”, sanoi Corbyn.

Seitsemän paikan väheneminen labourilla olleesta 248 parlamenttipaikasta ei sinänsä heilauta poliittisia voimasuhteita suuresti.

Tilanne on toinen, jos se on alkuna isommalle myllistykselle puoluekentässä. Toisaalta ainakin ensi vaiheessa eronneiden joukko on melko pieni verrattuna tyytymättömyyttään Corbynin kaudella esittäneiden määrään nähden.

Edellinen hajoaminen 1981

Britannian työväenpuolue hajosi edellisen kerran vuonna 1981. Silloin muutama labourin näkyvistä poliitikoista lähti puolueesta ja perusti sosiaalidemokraattisen puolueen (SDP). Myös tuolloin eronneet katsoivat työväenpuolueen linjan menneen liiaksi vasemmalle.

SDP ei oikein koskaan saanut ilmaa siipiensä alle. Vuosien 1983 ja 1987 parlamenttivaaleissa se oli vaaliliitossa liberaalien kanssa. Valtaosa puolueesta sulautuikin liberaalipuolueeseen – nykyiseen liberaalidemokraatteihin – vuonna 1988.

Vuoden 1981 kapinallisista tunnetuin oli 1970-luvulla ulkoministerinä toiminut David Owen. Hän jatkoi SDP:tä vielä vuoteen 1990, mutta tuolloin puolue lopetettiin. Osa aktiiveista ei tyytynyt päätökseen ja perusti puolueen uudelleen.

SPD on yhä olemassa pienpuolueena, jolla on maanlaajuisesti kaksi kunnanvaltuutetun paikkaa. Viime marraskuusta lähtien sillä on kuitenkin ollut yksi paikka europarlamentissa, kun itsenäisyyspuolue Ukipia edustanut Patrick O’Flynn siirtyi SPD:hen.