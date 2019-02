Sam Olukoya/IPS

NIGERIAN FAKTAT: Rannikkovaltio Länsi-Afrikassa Asukkaita 199 miljoonaa Kansallisen köyhyysrajan alla 67 % (2018) Yli 15-vuotiaista lukutaitoisia 51,1 % Sijoitus Inhimillisen kehityksen indeksissä 157/189 (Lähde: YK)

Eurooppaan pyrkineet palaajat kiertävät kertomassa kokemuksiaan.

Nigerialaisella torilla tuli kiistaa siitä, kannattaako vanhempien kannustaa lapsiaan lähtemään ilman papereita Eurooppaan. Vanhempien into alkoi laantua, kun he kuulivat lähtöä kokeilleiden nuorten kertomuksia.

Nuoret toimivat vapaaehtoisina YK:n siirtolaisjärjestön IOM:n Migrants as Messengers (MaM) –kampanjassa, joka levittää tietoa laittoman maahanmuuton vaaroista. IOM on keväästä 2017 auttanut Euroopan unionin tuella länsiafrikkalaisia nuoria palaamaan kotiin Libyasta, jonne he ovat juuttuneet Eurooppaan pyrkiessään.

Palaajia on jo yli 11 500, ja heistä 15 osallistuu nyt kampanjointiin Nigeriassa. Kampanjamateriaalina on julisteita, esitteitä, elokuva, videoita, someviestejä ja radio-ohjelmia. Tilaisuuksia järjestetään kouluissa, valtateiden varsilla ja toreilla.

Benin City sijaitsee Edon osavaltiossa, jossa laiton muuttoliike on Nigerian vilkkainta. IOM:n paluuohjelmaan osallistuneista noin puolet on lähtöisin alueelta.

Äidit puolustautuvat



Uselun markkinapaikalla nousee meteli, kun nuori kampanja-aktiivi moittii äitejä lastensa lähdön kannustamisesta sillä toiveella, että perhe pelastuisi köyhyydestä.

– Täälläkin on äitejä, jotka ovat lähettäneet lapsiaan Libyan reitille, vaikka siellä ei ole heille mitään, palaajiin kuuluva nainen vakuuttaa.

Yleisön naiset vaientavat hänet huudoillaan. Heidän mukaansa Nigerian taloustilanne ei jätä muuta vaihtoehtoa kuin lähteä maasta.

– Kaupunkiin on rakennettu monta hyvää taloa rahoilla, jotka tulivat Libyan kautta lähteneiltä, eräs nainen sanoo.

Toisen mielestä ei ole reilua kieltää matkaa aavikon ja meren yli, kun lentäminen ei onnistu ilman papereita.

Omakohtaiset tarinat avuksi



Tilanne on kampanjoijille haastava, mutta omakohtaiset tarinat ovat heidän paras valttinsa.

Jude Ikuenobe tapaa kuvailla vankilakokemuksiaan Libyasta ja näyttää kotiinpaluun jälkeen otettuja kuvia riutuneesta olemuksestaan. Hän kertoo myös ystävistään, jotka kuolivat autiomaassa ja Välimerellä.

Edon asukkaille on tärkeätä tulla haudatuksi lähelle omaisiaan. Siksi kertomukset aavikolle viskatuista ruumiista kauhistuttavat ja saavat monet miettimään uudelleen lähtöaikeitaan, Ikuenobe sanoo.

Jännitys lientyy nopeasti Uselun torilla, kun vapaaehtoiset esittelevät valokuvia ja julisteita. Yleisön joukostakin nousee ihmisiä kertomaan muuttomatkalla menehtyneistä ystävistään.

Pius Igede purskahtaa itkuun, sillä hänen tyttärensä lähti hiljan kohti Eurooppaa.

– Hän soitti heti päästyään ulos maasta, mutta nyt en tiedä, onko hän Libyassa vai jossain muualla, isä valittaa.

Hän ottaa vapaaehtoisten jakamia esitteitä ja toivoo, että saisi niiden avulla muut lapsensa luopumaan lähtöaikeista.

Unelma elää yhä



Maastamuuttoa koskevan oikean tiedon puute on Nigeriassa vakava ongelma. Moni luulee yhä, että Eurooppaan pääsee helposti ja siellä odottaa varma menestys, Osita Osemene Patriotic Citizen Initiatives -järjestöstä sanoo.

– He ällistyvät, kun näytämme, mikä lähtijöitä odottaa ja millaisiin veneisiin he joutuvat, hän jatkaa.

– Niin moni äiti on vailla koulutusta ja toivoo epätoivoisesti menestystä lapsilleen. Meidän on vakuutettava heille, ettei laiton maahanmuutto ole pelastus, Ikuenobe pohtii.

– Viestimme on, että vaikka asiat olisivat kotona huonosti, se ei riitä syyksi lähteä henkensä kaupalla Eurooppaan, hän jatkaa.

