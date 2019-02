Lehtikuva/Martti Kainulainen

Sisäministerin mukaan käynnissä on useita tutkintatoimia rikosilmoitusten perusteella. Keskusrikospoliisi ei ole ainakaan vielä tulossa mukaan.

– Mikä on laiminlyönteihin syyllistyneiden yrityksien omistajien vastuu? Joko keskusrikospoliisi tutkii ilmeisen tietoisiin laiminlyönteihin syyllistyneiden hoivajättien toimintaa ja omistajien ja johdon vastuuta?

Tätä kysyi kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas.) eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Hänen mukaansa näyttää siltä, että osa yhtiöistä on tietoisesti ja tarkoituksellisesti jättänyt noudattamatta sääntelyä ja sopimuksiaan ja saanut näin oikeudetonta voittoa.

Pääministeri Juha Sipilälle (kesk.) Sarkkinen sanoi, että valvonta ei toimi toisin kuin Sipilä on väittänyt.

– Valvonta on pettänyt, ja asia on korjattava. Kun vakavia laiminlyöntejä on tapahtunut, on kysyttävä, kuka kantaa nyt vastuun. Mikä on johdon vastuu, jos vakavat laiminlyönnit ovat seurausta ylhäältä annetuista käskyistä, jopa tietoisia toimintatapoja?

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan poliisin toimia tässä asiassa koordinoi Poliisihallitus. Se on laatinut tilannekuvan poliisilaitoksilta saatujen tietojen perusteella.

– Meillä on käynnissä tutkintatoimia valvontaviranomaisten tekemien rikosilmoitusten perusteella ja myöskin yleisön tekemien rikosilmoitusten perusteella, ja poliisi myöskin silloin, kun on selviä viitteitä omaehtoisesti epäillä, että esitutkintakynnys ylittyy, käynnistää tutkinnan.

Mykkäsen mukaan Valviralla on asiassa paras asiantuntemus ja oikeudet tehdä aluehallintovirastojen kautta pistotarkastuksia kohteisiin.

– Poliisi ei voi tehdä tarkastuksia kohteeseen, jos ei ole perusteltua syytä epäillä, että siellä on rikollista laiminlyöntiä tapahtunut, mutta poliisi antaa kaiken tarvittavan tuen sille, että laiminlyönnit tutkitaan ja rikostutkinnoissa edetään Poliisihallituksen johdolla.

”Pahimmassa tapauksessa lattiataso vastuuseen”



– Heitteillepano, petos, väärennös, kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas.) lainasi oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) aiemmin mainitsemia rikosnimikkeitä hoivajättien Attendon, Mehiläisen ja Esperi Caren tapauksissa.

– Oleellinen kysymys on se, onko ylhäältäpäin johto antanut ohjeita, määräyksiä siitä, että käytetään voiton tuottamiseen haamuhoitajia, väärennetään työvuorolistoja eikä anneta sitä hoivaa ja hoitoa, joka sopimuksissa on määritelty, Arhinmäki sanoi.

– Pahimmassa tapauksessa käy niin, että syypääksi joutuvat lattiatason työntekijät, jotka ovat vain toteuttaneet ylhäältä tulleita omistajien ja johtoryhmien käskyjä. Siksi kysynkin uudestaan: tutkitaanko tätä asiaa valtakunnallisesti, ei vain yksittäisten hoitolaitosten osalta vaan nimenomaan kokonaisuutena, jotta ne, jotka ovat pyörittäneet tätä touhua, myös joutuvat vastuuseen?

Mykkänen toisti vastauksensa:

– Kuten sanoin, tällä hetkellä se, mitä olemme Poliisihallitukselle ohjeistaneet, ja he ovat alkaneet sen mukaan toimia, on, että Poliisihallitus koordinoi tutkintatoimia valtakunnallisesti. Keskusrikospoliisi normaalisti ottaa tutkittavakseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai kansainväliseen rikollisuuteen liittyviä toimia, ja meillä ei sinänsä esitutkintakynnys ylity järjestäytyneen rikollisuuden nimikkeellä tässä vyyhdissä.

– Jos on tarpeen, että krp tukee poliisilaitosten tutkintatoimia, se tehdään välittömästi. Tällä hetkellä tilanne on se, että poliisilaitokset pystyvät tutkintaa hoitamaan itse.