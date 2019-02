Lehtikuva/Paul Ellis

Liverpoolin ja Evertonin kannattajien välejä on pidetty varsin lämpiminä. Merseysiden derbyissä on harvoin nahistelua kentän ulkopuolella ja kannattajat osoittavat toisilleen sympatiaa tärkeissä kysymyksissä.

Evertonin kannattajat esimerkiksi yhtyivät The Sunin boikottiin sen tehtyä todellisen valeuutisen Hillsboroughin lähes sata ihmishenkeä vaatineen katsomoturman jälkeen vuonna 1989. The Sun väitti etusivullaan ”totuudeksi” muutama päivä ihmisten puristumiskuolemien jälkeen sitä, että kyseessä olisi ollut lähinnä Liverpool-kannattajien sikailumellakka. Totuus on kuitenkin aivan toinen. Vastuuttomasti liikaa väkeä katsomoon päästäneet poliisiviranomaiset ovat nyt viimein oikeuden edessä vastaamassa syytteisiin henkirikoksista.

Siniset ja punaiset kannattajat ovatkin luontevasti yhtyneet ruokapankin pyörittämisen merkeissä, kun Fans supporting Foodbanks -järjestö kerää ruokaa kaupungin nälkäisille Liverpoolin ja Evertonin otteluiden yhteydessä. Asiaa on tuonut laajaan julkisuuteen muun muassa New York Times. Miljonääripelaajia katsomaan tulevat ihmiset lahjoittavat joko rahaa tai tuovat ruokakassin, jotka päätyvät konservatiivien luomalla Universal Creditillä kitkuttelevien ihmisten avuksi. Seurat tukevat toimintaa Liverpoolin johtoportaan hankittua pakettiauton ruokakuljetusta varten, ja esimerkiksi Liverpoolin kapteeni Jordan Henderson kutsui ruokapankin vapaaehtoiset jouluruokailulle kiittääkseen heitä.

Monessa kaupungissa ruokapankkitoiminta on yhdistynyt jalkapalloseurojen ympärille.

Ruokapankkitoiminta on laajaa Isossa-Britanniassa. Ruokapankkiverkosto Trussel Trustin mukaan huhtikuusta 2017 maaliskuuhun 2018 sumujen saarella jaettiin niiden kautta peräti 1,3 miljoonaa hätäruokapakkausta. Ei ihme, koska konservatiivihallituksen johtamassa maassa peräti 14 miljoonaa ihmistä elää köyhyydessä. Sitä on omiaan syventämään juuri eri sosiaalietuuksia yhdistänyt Universal Credit. Esimerkiksi sen maksatuksissa on suuria ongelmia, ja tämä ”yleistuki” sisältää aktiivimallista pidemmälle vietyä rankaisemista.

Monessa kaupungissa ruokapankkitoiminta on yhdistynyt luontevasti kaupungin jalkapalloseurojen ympärille, koska ne usein ainoana yhdistävät alueen koko yhteisön.

Esimerkiksi Bournemouthin, Burnleyn, Manchester Cityn ja Queens Park Rangersin kannattajat pyörittävät ruokapankkeja. Eikä Newcastlessakaan enää panna Brown Alea, mutta Newcastle United on ja pysyy. Vaikka seuran omistaa ainakin vielä toistaiseksi inha urheilukauppakapitalisti Mike Ashley, on se ollut yhdessä kannattajiensa kanssa luomassa Ison-Britannian suurinta ruokapankkia, joka keräsi vuonna 2017 lahjoituksina satatuhatta puntaa.

Kuilu erilaisten todellisuuksien välillä on kuitenkin valtava Newcastlessakin. Asian kiteytti paikallisessa ruokapankissa vieraillut Newcastlen keskikenttäpelaaja Isaac Hayden Guardian-lehdelle:”Kuinka me (pelaajat) voimme asua valtavissa kartanoissa, kun parin kilometrin päässä jonotetaan ruokaa?”

Evertonin aiempi manageri Sam Allardyce kutsui vuonna 2017 Guardianissa osuvasti ruokapankkitarpeen kasvua kansalliseksi häpeäksi Isolle-Britannialle. Köyhyyttä on kouriintuntuvasti myös seuran stadionin Goodison Parkin lähikortteleissa, joissa noin 40 prosenttia ihmisistä elää köyhyysrajan alapuolella. Kuten Allardycekin totesi, ruokapankkeihin turvautuvat ovat monesti tavallisia työssäkäyviä brittejä, joiden palkka ei yksinkertaisesti riitä nälän tainnuttamiseen.

Vakiorivin ykköskohteella on FA Cupissa Daavidin ja Goljatin taisto neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan Newport Countyn kohdatessa superseura Manchester Cityn, joka kaatoi viime viikonloppuna Chelsean Valioliigassa 6–0. Pelaajat ovat Newportissakin täysammattilaisia : he ansaitsevat reilut tuhat puntaa viikossa. Vierasjoukkueessa kauhotaan tuohta samassa ajassa vähintään satakertaisesti.

Vierailla tulee olemaan luonnollisesti kova rotaatio, mutta Newportin Rodney Paradella tämä ottelu tullaan muistamaan tähtiloisteesta odotettavissa olevasta tappiosta huolimatta. Kakkonen.

Ipswichin ja Stoken ottelussa kyse on kahden alavireisen joukkueen mittelöstä. Varsinkin Championshipissä viimeisenä olevan kotijoukkueen on nyt pakko ottaa pisteitä, jos sarjapaikan säilyttämisestä halutaan edes unelmoida. Ipswich jäi viime viikonloppuna Pukkijyrän alle maajoukkuekärkemme tykittäessä kaksi maalia. Nyt vastakkain olevia yhdistelmiä ei tunneta maalintekotaidoistaan, joten varmistetaan ykkönen ristillä.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 16.2. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 2(X), X, 1(X), 1, 2, 1(X), 2, 1(2), 1, 1(X), 1(X), 1.

Oikaisu: Paperilehdessä 15.2. on julkaistu epähuomiossa 16 merkin järjestelmän rivi. Yllä oikea 64 merkin rivi.