Pirjo Virtaintorppa

Tullessani Kansan Uutisten toimitusjohtajaksi melkein päivälleen kuusi vuotta sitten pohdin paljon paperilehden asemaa ja tulevaisuudennäkymiä. Uskoin vahvasti paperilehden tulevaisuuteen. Myönsin toki, ettei paperilehti todennäköisesti pärjää uutismediana, mutta väitin että erikoislehdillä, joihin luen puoluelehdet, on oma vankka lukijakuntansa jatkossakin. Tuolloin perustin uskoni puhtaaseen intuitioon.

Nyt kuusi vuotta, kuusi Kansan Uutisten toimintasuunnitelmaa ja kuusi vuosikertomusta myöhemmin, lukemattomia alaa koskevia tutkimuksia ja raportteja luettuani olen edelleen samaa mieltä. Uskon siihen, että ihmiset haluavat lukea hyviä artikkeleita, taustoittavia juttuja ja mielenkiintoisia reportaaseja edelleen myös paperiselta käyttöliittymältä. Toki median pitää olla verkossakin, mutta kaikki eivät tänään, eivätkä kymmenen vuoden päästä halua viettää aikaa ruudun ääressä – oli se ruutu sitten pieni tai suuri, käsissä tai pöydällä.

Niin omituista kuin se onkin, toiset meistä nauttivat painetun paperin hypistelystä ja painomusteen jäljistä sormissaan ja pöytäliinallaan.

Huhut puoluelehtien kuolemasta ovat ennenaikaisia – vaikka yksikään niistä ei enää ilmesty päivittäin paperilla, eikä moni enää viikoittainkaan. Mutta ne ilmestyvät ja se on tärkeää! Puoluelehtien tehtävänä on pitää huolta siitä, että puolueiden toiminta on äänestäjilleen läpinäkyvää ja varmistaa se, että poliittinen keskustelu pysyy yhteiskunnassa vireänä.

Laadukas journalismi elää ja voi hyvin Kansan Uutisissa nyt ja jatkossa, verkossa ja paperilla. Siirtyessäni uusiin tehtäviin Helsingin Invalidien Yhdistyksen toiminnanjohtajaksi uudistetaan Kansan Uutiset Oy:n organisaatiota niin, että päätoimittaja hoitaa oman toimensa ohessa soveltuvin osin toimitusjohtajan tehtäviä ja markkinointipäällikkö vastaa jatkossa lehden markkinoinnista.

Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita ja erityisesti kaikkia teitä lukijoita, joiden kanssa olen saanut käydä mielenkiintoisia ja mieleenpainuvia keskusteluja eri tapahtumissa ja tilaajapalvelun puhelimeen vastatessani. Kansan Uutiset on teidän lukijoiden puheessa jotain paljon enemmän kuin sanomalehti. Se on ”meidän oma lehti”, jonka puolesta moni on tehnyt vuosien varrella paljon. Moni teistä jakaa sitä tänäkin keväänä vaalien alla Suomen turuilla ja toreilla.

On ollut hienoa saada olla osa Kansan Uutisten tarinaa.

Ps. Yksi ensimmäisistä kysymyksistä, joihin sain Kansan Uutisissa kuusi vuotta sitten vastata koski Kalle Päätalon tuotantoa. Jouduin myöntämään, etten ollut lukenut ensimmäistäkään. Nyt olen. Koko tuotannon – enkä kadu sivuakaan.