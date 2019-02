Lehtikuva/Odd Andersen

Palkittu elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki luopuu taiteen akateemikon arvonimestä. Kyseessä on protesti hallituksen metsä- ja kaivospolitiikkaa vastaan.

Elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki luopuu taiteen akateemikon arvonimestä. Hän kertoo tiedotteessaan, että päätös on protesti hallituksen harjoittamaa metsä- ja kaivospolitiikkaa vastaan.

Kaurismäki on lähettänyt asiasta kirjeen Tasavallan presidentille.

”Hallitus on kymmenien asiantuntijoiden varoituksista huolimatta nostanut Suomen vuotuiset metsähakkuut kestämättömälle tasolle, joka toteutuessaan pienentää metsien hiilinielut kuudesosaan nykyisestä. Ainoana perusteena tälle on se, että selluloosan, joka on puutavaran alin mahdollinen jalostustaso, hinta on Kaukoidän maiden kasvavan pehmopaperin kysynnän vuoksi korkealla”, Kaurismäki kirjoittaa.

Ilmastonmuutoksesta ja tulevista sukupolvista ei välitetä

Näin hallitus kiihdyttää Kaurismäen mukaan Suomen metsäluonnon ja sen eläin- ja eliölajien sekä kasvien jatkuvasti pahenevaa sukupuuttoa ja viittaa samalla kintaalla matkailuelinkeinolle ja kansalaisten mahdollisuudelle sienestää, marjastaa, retkeillä tai yksinkertaisesti nauttia luonnosta.

”Samalla hallitus antaa selkeästi ymmärtää vähät välittävänsä ilmastonmuutoksesta ja tulevista sukupolvista”, hän jatkaa.

Kaivospolitiikassa Kaurismäki kritisoi sitä, että hallitus ei uudista vanhentunutta kaivoslakia. Kaurismäen mukaan se ”sallii minkä tahansa ulkomaisen kaivosjätin tehdä valtauksen mihin tahansa Suomen maaperällä ja luvan saatuaan hyödyntää kaivamiaan malmeja ja mineraaleja ilman minkäänlaista verotusta Suomen valtion taholta ja sen tehtyään halutessaan käytännössä jättää pilatun maiseman ja saastuneet järvet veronmaksajien hoidettavaksi.”

Kaurismäki mukaan nyt maa on myynnissä, vähiten tarjoavalle.

Hallitus ajanut kasvottoman pääoman etua

Kaurismäki sanoo myös, että ”nykyinen hallitus on alusta alkaen ja järjestelmällisesti kaikissa toimissaan ajanut vain ja ainoastaan kasvottoman pääoman etua sen sijaan, että palvelisi kansakuntaa, joka sen on epäonnekseen tehtäväänsä valinnut. Tästä hallituksen jäsenet tullaan myös aikanaan erinäisin järjestelyin runsaskätisesti palkitsemaan. Niinpä olisi kaikin puolin selkeämpää, että ministerien palkat maksettaisiin jo nyt yksityisistä varoista. Näin saadut säästöt voitaisiin käyttää esimerkiksi koulutukseen ja vanhustenhoitoon.”

Lisäksi Kaurismäki ehdottaa, että seuraavassa perustuslakiuudistuksessa kansallisvarallisuuden – johon hän laskee luonnonvarojen lisäksi myös sata vuotta kehitetyn julkisen terveydenhoidon – tuhoaminen, haaskaaminen ja vastikkeeton luovuttaminen yksityisiin käsiin määriteltäisiin rikokseksi, joka käsitellään valtakunnanoikeudessa.

Taiteen akateemikko on korkea-arvoinen arvonimi, jonka tasavallan presidentti myöntää ansioituneelle taiteentekijälle.