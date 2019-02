400 000 suomalaista kituuttaa toimeentulotuen varassa, ja puoli miljoonaa paiskii sosiaaliturvansa vastineeksi ilmaistöitä. Lähtökohtaisesti eläkkeellä, työttömyysturvalla ja varsinkin palkalla kuuluisi tulla toimeen. On järjetöntä tehdä työtä saadakseen työttömyyskorvausta, joka on korvausta työttömyydestä, sillä työstä on saatava TES:n mukaista palkkaa.

Toimeentulotuki on väliaikainen viimesijainen etuus, mutta allekirjoittanut on luukuttanut sitä yli vuosikymmenen. Olen itsekin sortunut yhdeksän euron päiväliksaan saadakseni lapsilleni ruokaa pöytään.

Vastoin korupuheita kuntouttava työtoiminta ei johtanut työllistymiseen, vaan päädyin sairaseläkkeelle.

”Joko karisee siniset silmistä?”

On hälyttävää, että näin suuren ihmisjoukon omaisuus vaaditaan realisoitavaksi, pankkitilejä tarkkaillaan ja asumisesta määrätään. Olen monesti laatinut Kelalle selvityksiä, koska en enää suostu mielivaltaisiin jatkuviin muuttoihin.

Toimeentulotuen varassa elämä on näköalatonta kitumista ilman toivoa paremmasta, sillä etuudesta vähennetään jopa lapsilisät, elatusmaksut ja koululaisen opintotuki.

Miksi kukaan ei kyseenalaista sitä, paljonko maksaa yhä kasvava ilmaistöiden teettämisen byrokratia? Olemme minikokoinen kansa, jolla on järkyttävän valtava virkakoneisto.

Joko karisee siniset silmistä ja piirtyy verkkokalvolle kuva suuresta puhalluksesta? Syyllistäminen on vanha vallankäytön kikka ja jutut ideologisista työttömistä tilattuja. Minimaaliset tuet palautuvat täysin kulutukseen, eli 20 prosentin tuloveroon ja loput ruokaan arvonlisäveroineen, eivätkä Caymansaarille. Näin lietsotaan kansaa, hilataan palkat alas ja hävitetään keskiluokka.

Syntyvyys on jo romahtanut ja sopiva tekosyy lisätä maahanmuuttoa. Tavoitteena on eliitin valvoma orjalandia, jossa puolustusvoimatkin on pian turhake, koska kaikki taistelemisen arvoinen on enemmistöltä tuhottu.

Merja Piironen

Lappeenranta