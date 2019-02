Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Koko oppositio on mukana välikysymyksessä. Äänestys on vuorossa perjantaina

Halutaanko lisää esperöintiä vai laadukasta hoivaa, kysyi vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen eduskunnan välikysymyskeskustelussa tiistaina. Koko opposition tekemä välikysymys koskee vanhustenhoitoa.

Esperöinnillä Pekonen viittasi kohun aloittaneeseen Esperi Care -yhtiöön. Pekonen huomautti ryhmäpuheenvuorossaan, että yksityisten yritysten voitontavoittelu ajaa kikkailuun.

– Velkavivulla ja pääomasijoittajaomistuksella toimivat firmat hakevat hulppeaa tuottoa vanhusten kustannuksella, alimitoitetulla henkilöstöllä, kelvottomalla laadulla ja työehtosopimusten vastaisilla työehdoilla. Varsinaista esperöintiä!

”Halutaanko lisää esperöintiä, vai laadukasta hoivaa – kaikille, ei harvoille.”

Pekosen mukaan Esperi Caren kaltaisista katastrofeista olisi kuultu ennenkin, jos alan ammattilaisia olisi kuunneltu.

– Siis niitä Esperi Caren johdon mukaan ”hiljaisia viestejä”, joita ei muka kuultu, kun työntekijät oli ensin uhkailemalla vaiennettu.

Desimaalit eivät ole lillukanvarsia

Pekonen nosti myös esiin, että kaikki eduskuntapuolueet kokoomusta lukuun ottamatta haluavat nyt sitovan 0,7 hoitajaa per asiakas -mitoituksen kirjattavaksi lakiin.

– Kokoomukselle ja valtiovarainministeri Orpolle kysymys taas oli lillukanvarsista. Lillukanvarsia nämä desimaalit eivät todellakaan ole. Desimaalien takana on oikeita, tärkeitä ihmisiä ja hoitavia käsiä. Ero suositusluonteisen 0,5 hoitajaa per asiakas -mitoituksen ja sitovan 0,7 hoitajaa per asiakas -mitoituksen välillä on merkittävä, Pekonen sanoi.

Sitova hoitajamitoitus ei kuitenkaan vasemmistoliitolle riitä. Pekosen mukaan työvuorolistoja kirjoitetaan niin, että hoitajamitoitus näyttää toteutuvan, mutta todellisuutta listat eivät vastaa.

– Mitoituksen lisäksi tarvitaan resursseja ja valvontaa. Hallituksen esittämä markkina-sote ei näitä ratkaise, vaan ongelmat vain pahenisivat.

– Valvontaan tarvitaan lisäresursseja. Esimerkiksi tarkastuskäyntejä yksiköihin tulee voida tehdä ennalta ilmoittamatta, Pekonen sanoi.

Arvot ratkaisevat

Hoitajamitoituksen korottaminen nostaisi myös kustannuksia. Pekonen sanoi, että korkein kuultu arvio hoitajamitoituksen korottamisesta on 250 miljoonaa euroa.

– Yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger arvioi, että vanhuspalveluiden tason nostamiseksi muiden Pohjoismaiden tasolle tarvitaan miljardi lisää. Talous on politiikkaa ja politiikka on arvoja. Arvot ratkaisevat, kevennetäänkö verotusta vai satsataanko vanhustemme hyvinvointiin.

Puheensa lopuksi Pekonen nosti esiin vielä hallituksen ajaman sote-uudistuksen. Markkinaehtoisen mallin on arvioitu lisäävän kustannuksia huimasti.

Äänestys perjantaina

Eduskunta keskusteli välikysymyksestä keskiviikkona. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perjantaina.

Hallituksen enemmistö on hyvin niukka. Kun puhemies ei äänestä, on hallituksen takana 102 kansanedustajaa 200:sta.

