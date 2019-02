Lehtikuva/

Amnestyn mukaan Arabiemiraatit ovat vieneet länsimaista toimitettuja aseita sotarikoksiin syyllistyneille puolisotilaallisille joukoille Jemeniin.

Amnestyn tuore tutkimus osoittaa, että länsimaista Arabiemiraatteihin vietyjä aseita on jaettu eteenpäin keskelle Jemenin sotaa puolisotilaallisille joukoille. Joukkojen tiedetään syyllistyneen sotarikoksiin ja muihin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, kertoo Amnesty tiedotteessaan.

Suomi päätti marraskuussa 2018 ettei myönnä enää uusia asevientilupia saudikoalition osapuolille. Aiemmin samana vuonna myönnettyjen asevientilupien puolesta Suomi voi kuitenkin vielä toimittaa aseita keskelle Jemenin konfliktia, muistuttaa Amnesty.

Amnesty vaatii kaikkia valtioita lopettamaan aseiden toimittamisen konfliktin osapuolille.

Aseita vastaanottavat joukot ovat Arabiemiraattien kouluttamia ja ylläpitämiä.

Vastuuttomat joukot

Amnesty kertoo tutkimuksensa When arms go astray: Yemen’s deadly new threat of arms diversion to militias -osoittavan, että Yhdistyneet arabiemiirikunnat toimii laittomana panssaroitujen ajonevojen, kranaatinheitinjärjestelmien, kiväärien, konekiväärien ja pistoolien jakelukanavana puolisotilaallisille joukoille.

– Emiraatit saavat länsimailta ja muualta miljardien dollarien edestä aseita, jotka ne ohjaavat Jemeniin puolisotilaallisille joukoille. Ne eivät vastaa kenellekään ja ovat tiettävästi syyllistyneet sotarikoksiin, toteaa Amnesty Internationalin asekaupan asiantuntija Patrick Wilcken tiedotteessa.

Aseita vastaanottavat joukot ovat Arabiemiraattien kouluttamia ja ylläpitämiä, mutta joukot eivät ole vastuussa yhdellekään hallitukselle.

Suomestakin yhä aseita?

Julkisesti saatavilla olevien tietojen mukaan Arabiemiraateille on toimitettu ainakin 3,5 miljardin dollarin – eli hieman yli 3 miljardin euron – arvosta aseita Jemenin maaliskuussa 2015 puhjenneen konfliktin jälkeen.

Huolimatta Arabiemiraattien ja puolisotilaallisten joukkojen vakavista ihmisoikeusloukkauksista muun muassa Australia, Belgia, Brasilia, Bulgaria, Tšekki, Ranska, Saksa, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Turkki, Iso-Britannia ja Yhdysvallat ovat toimittaneet vielä viime aikoina aseita alueelle.

Iso osa aseita toimittavista maista on allekirjoittanut asekauppasopimuksen. Aseiden toimittaminen alueelle, jossa aseita todistettavasti käytetään sotarikoksiin rikkoo asekauppasopimusta ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.

Tanska, Hollanti, Norja ja Suomi ovat ilmoittaneet, etteivät enää myönnä asevientilupia Arabiemiraatteihin.

Suomessa tehtiin vuonna 2018 päätös olla myöntämättä uusia asevientilupia Arabiemiraatteihin. Saman vuoden aikana kuitenkin myönnettiin kaksi asevientilupaa. Suomi voi siis edelleen toimittaa aseita keskelle Jemenin konfliktia marraskuun päätöksestä huolimatta.

Amnesty vetoaa valtioita lopettamaan aseiden toimittamisen Jemenin konfliktin osapuolille niin pitkään, kun on olemassa vaara, että laitteita käytetään vakaviin ihmisoikeussopimusten vastaisiin loukkauksiin. Vetoomus ulottuu myös Suomeen olla toimittamatta aseita myönnettyjen lupien mukaan.