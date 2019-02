Lehtikuva/Sari Gustafsson

Hoitajamitoitukseen tulee SuPerin mukaan laskea vain koulutetut hoitajat ja lakiin on kirjattava sanktiot mitoituksen rikkomisesta.

SuPer on tyytyväinen siihen, että sen pitkäaikainen tavoite on toteutumassa. Hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin näyttää nyt mahdolliselta, kun kokoomuskin on kääntynyt velvoittavan mitoituksen kannalle, Super iloitsee. Ammattiliitossa pidetään erittäin tärkeänä sitä, että mitoitukselle määritellään kaikille yhteinen laskentakaava, johon lasketaan vain koulutettujen hoitajien työ. SuPer korostaa, että kyse on turvallisuudesta.

– Mitoituksen täytyy tarkoittaa kokoaikaista työtä, jota tekevät koulutetut hoitajat. Siivoukseen, ruuanlaittoon ja pyykinpesuun tulee palkata riittävästi tukipalvelun työntekijöitä, jotteivät nämä työt ole hoidosta pois, puheenjohtaja Paavola linjaa.

Vajaamiehitys laajaa työpaikoilla

Tällä viikolla SuPer käy tapaamassa hoito- ja hoiva-alan sekä kasvatusalan toimijoita. Kautta linjan SuPerin jäsenet kertovat vajaamiehityksestä työpaikoillaan. Usein kokoaikaisen työntekijän sijaiseksi palkataan osa-aikainen työntekijä, jos sitäkään. Varsinaiselle hoitotyölle ei jää aikaa, kun koulutetut hoitajat siivoavat ja pyykkäävät. Nollatunti- ja runkotyösopimukset aiheuttavat kohtuuttomia tilanteita työntekijän toimeentulon suhteen ja mahdollistavat kikkailun hoitajamitoituksella.

– Jos työntekijä haluaa tehdä osa-aikaista työtä, se on toki sallittava. Mutta silloinkin työnantajan on varmistettava, että ammattitaitoista henkilökuntaa on riittävästi paikalla ja tunnit täyttyvät, Paavola toteaa.

Alan kuormittavuuteen puututtava

Julkisuudessa on keskusteltu myös siitä, miten hoito- ja hoiva-alalle saadaan tarpeeksi työntekijöitä. Tosiasia on, että moni vaihtaa alaa jo pian valmistumisen jälkeen paremman palkan ja nykyisen työn kuormittavuuden vuoksi.

– On ehdotonta, että alan kuormittavuuteen puututaan ja työn kuvaa selkeytetään, näin hoidon laatu paranee. Hoitajat haluavat hoitaa hyvin ja kärsivät siitä, että asiakas ei saa sitä palvelua, mihin hänellä on oikeus, Paavola sanoo.