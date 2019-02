Lehtikuva/Vesa Moilanen

Taloudellista tilannetta paikataan lisäksi kirpputori- ja internetmyynnillä.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin tuoreen suhdannebarometrin mukaan palvelualojen työntekijöiden ansiokehitys on pysähtynyt. Suhdannebarometrissa tiedusteltiin ensimmäistä kertaa myös vastaajien toissijaisia tulonlähteitä.

Vain 7,8 prosenttia PAMin kyselyyn vastanneista kertoi oman taloudellisen tilanteensa parantuneen edellisen kolmen kuukauden aikana. Osuus on alin sitten PAMin ensimmäisen suhdannebarometrin syksyllä 2014. Niiden vastaajien osuus, joiden taloustilanne on heikentynyt, on kuitenkin yhtä lailla poikkeuksellisen alhainen.

– Palvelualojen työntekijöiden tulokehitys vaikuttaa siis pääosin jämähtäneen paikoilleen, huomauttaa PAMin ekonomisti Olli Toivanen.

Erityisen heikkoa oman talouden kehitys on ollut kiinteistöpalvelualalla, jonka vastaajista vain 4,2 prosenttia kertoi taloustilanteensa parantuneen. Hieman positiivisempaa kehitystä nähtiin matkailu- ja ravintola-alalla, jonka vastaajista 9,7 prosenttia kertoi paremmasta taloustilanteesta.

Vastaajien tulevaisuudenusko on yhtä lailla koetuksella. Vain 12,8 prosenttia vastaajista arveli taloustilanteensa paranevan tulevan vuoden aikana. Alempi osuus on mitattu edellisen kerran vuoden 2016 viimeisessä suhdannebarometrissa.

– Eniten on kasvanut niiden vastaajien osuus, jotka kertovat taloustilanteensa säilyneen entisellään ja uskovat sen säilyvän samanlaisena myös jatkossa. Uutisointi talouskasvun hidastumisesta vaikuttaa varmasti myös osaltaan vastaajien näkemykseen oman toimeentulon kehityksestä, Toivanen toteaa.

Yksi kokoaikatyö ei riitä kaikille



PAM tiedusteli vastaajilta ensimmäistä kertaa myös toissijaisia tulonlähteitä. Näistä selkeästi yleisin oli kirpputori- ja internetmyynti, josta oli edellisen kolmen kuukauden aikana saanut tuloja joka seitsemäs (14,6 %) vastanneista. Asumistukea vastaanotti 6,9 prosenttia vastaajista. Lisäksi 6,4 prosenttia vastaajista kertoi hankkivansa tuloja toisesta työsuhteesta.

Vastaukset osoittivat, ettei kokoaikatyöstäkään saatu palkka riitä takaamaan kotitalouden toimeentuloa. Yli 5 prosentilla kokoaikaisesti työskennelleistä olikin toinen työsuhde. Asumistukea tarvitsi puolestaan 4,2 prosenttia kokoaikaisesti työskentelevien perheistä.

– Vastaukset heijastavat palvelualojen matalaa palkkatasoa. Lähtökohtaisesti kokoaikatyöstä saadun palkan tulisi riittää elämiseen ilman muita tulonlähteitä. Asumistuki on toki perhekohtainen etuus, jolloin myös puolison tulot vaikuttavat, Toivanen toteaa.

Toissijaiset tulonlähteet olivat odotetusti yleisempiä osa-aikaisesti sekä nollatuntisopimuksella työskentelevillä. Heistä lähes 12 prosenttia kertoi kotitaloutensa saaneen tuloja asumistuesta edellisen kolmen kuukauden aikana.