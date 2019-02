Kustannusosakeyhtiö Sammakko

Sömnö kuvaa muun muassa Kolmannen valtakunnan nousua. Valitettavasti tämä aihepiiri on äärioikeistolaistuvassa maailmassa ajankohtainen, kirjailija kertoo.

Heikki Kännön tänään Runeberg-palkinnon saanut Sömnö-romaani (Sammakko, 2018) sai alkunsa ilmestyksen omaisesta näystä.

”Valkoisiin alusvaatteisiin pukeutunut mies seisoi ulkosaariston kalliolla myrskyn raivotessa, Wagnerin musiikin pauhatessa taustalla. Miehen silmissä kiilui hulluus. Hän oli vakuuttunut kykenevänsä manipuloimaan todellisuutta maalaustensa avulla”, Kännö kertoo.

Hän on saanut kuvataiteilijan koulutuksen ja työskennellyt taiteilijana.

”Isak Severin, työteliäs elämäkerturi, ottaa asiakseen valaista kuvataiteilija Werner H. Bergerin elämän jokaisen kolkan. Wagnerilaiseen tyyliin tarinaan astutaan sen alkulähteiltä, isovanhempien elämästä. Kertomus vääntyilee villisti ja vaivattomasti Wienistä Kongon sademetsiin ja sieltä Ruotsin ulkosaariston tyrskyihin”, Runeberg-palkinnon valintalautakunta kuvaili Sömnöä.

Kirja on täynnä viitteitä kirjallisuushistoriaan, kuvataiteisiin, maailmanselityksiin, filosofisiin koulukuntiin ja okkultistisiin teorioihin.

ILMOITUS

”Teos uppoaa menneeseen, mutta siitä nousee esiin varsin ajankohtaisia teemoja. Se ottaa salavihkaisesti kantaa siihen, mitä pidämme historiana ja miten toisaalta hahmotamme historian”, raati perustelee.

– Sömnö kuvaa myös Kolmannen valtakunnan nousua. Valitettavasti tämä aihepiiri on äärioikeistolaistuvassa maailmassa ajankohtainen. Kirjassani käsitellään myös nykypäivää, joten pystyin upottamaan siihen ajankohtaisia aiheita aina Syyriasta tulleita pakolaisia myöten, Kännö kertoo KU:lle.

Runeberg-palkinto, jota on jaettu vuodesta 1987 alkaen, on maamme arvostetuimpia kirjallisuuspalkintoja. Heikki Kännö on otettu tästä kunniakkaasta legitimoinnista kirjallisuuden kentälle.

– Luulisin, että pienen kustantamon melko tuntemattomalle kirjailijalle se merkitsee enemmän kuin ison talon kuuluisalle nimelle. Palkinto merkitsee tunnettuuden lisääntymistä ja sitä kautta enemmän lukijoita, mikä puolestaan tarkoittaa suurempaa tilausta uusille kirjoille. Saan siis entistä huolettomammin kirjoittaa lisää, mitä enempää en kirjailijan uraltani toivo.

Lukijat pääsevätkin mukaan mitä uskomattomampiin seikkailuihin piakkoin, kun Heikki Kännön romaanitetralogian kolmas teos ilmestyy.

Heikki Kännön ajatuksia laajemmin ensi viikolla Kansan Uutisten painetussa lehdessä.