Lehtikuva/Roni Lehti

Lappeenrannassa tehdyn tutkimuksen mukaan Liigan koko toiminnan hiilijalanjälki vastaa 640 suomalaisen hiilijalanjälkeä.

Suomen seuratuin urheilusarja, jääkiekon SM-liiga käynnistää ympäristöohjelman ilmastonmuutosta vastaan. Liiga teetti viime vuonna aiheesta diplomityön LUT-yliopistossa. Sen pohjalta Liiga aloittaa järjestelmällisen työn oman hiilijalanjälkensä pienentämiseksi.

Myös Liiga-seurat osallistuvat omilla toimenpiteillään.

Tavoitteena on vähentää lajin ympäristörasitusta muun muassa lisäämällä energiatehokkuutta, jätteiden kierrätystä sekä järkeistämällä joukkueiden matkapäiviä ja -reittejä.

Helmikuun alussa Helsinkiin tulee nimekäs joukko pelaamaan pipolätkää tarkoituksenaan saada huomiota ilmaston lämpenemiselle.

Lotta Hepo-ojan LUT-yliopistossa tekemän diplomityön mukaan koko Liigan toiminnan hiilijalanjälki on noin 6 521,5 hiilidioksiditonnia vuodessa, mikä vastaa 640 suomalaisen hiilijalanjälkeä. Kaudella 2017–2018 Liigassa pelattiin noin 500 ottelua, joten ottelukohtainen hiilijalanjälki on noin yhden suomalaisen hiilijalanjälki vuodessa. Liiga vertaa Finnairin hiilijalanjälkilaskurin antavan Helsinki–Singapore–Helsinki -lentomatkustajan hiilijalanjäljeksi noin tuhat hiilidioksidikiloa.

SaiPassa ekoautoillaan, Oulussa junaillaan



Liiga-joukkueet osallistuvat ilmastotalkoisiin monin eri tavoin. Savossa Mikkelin Jukurit pelasi Liigan ensimmäisen hiilineutraalin ottelun kaudella 2016–2017. Nykyisin Jukurien kausikorttilaiset nauttivat Mikkelissä ilmaisista bussikyydeistä joukkueen kotipeleihin ja takaisin.

Kuopiossa hallin kenttävalot on vaihdettu ledeiksi, ja hallin sähköstä vähintään 80 prosenttia tulee uusiutuvista energialähteistä.

Helsingissä HIFK:n kanta-asiakkailla on mahdollista HIFK:n pelipäivinä lunastaa ilmainen kaupungin sisäinen julkisen liikenteen lippu. Lappeenrannassa seura käyttää kaasuautoja, ja Oulun Kärpät tekee pelimatkoja mahdollisuuksien mukaan junalla esimerkiksi Tampereelle lentämisen sijaan.

Lahden Pelicans haluaa olla ensimmäinen hiilineutraali jääkiekkojoukkue ja selvittää parhaillaan, miten se onnistuu.

Liigan toimitusjohtajan Riku Kallioniemen mukaan on nykypolven vastuulla pitää huolta siitä, että myös tulevaisuuden sakukoivut ja patriklaineet voivat pelata ulkojäillä.

Suurin hiilijalanjälki katsojien matkoista



Liigasta kerrotaan, että otteluohjelma rakennetaan joukkueiden liikkumisen minimoimiseksi. Samoin pelien tuomarit liikkuvat mahdollisimman paljon kimppakyydeillä, ja heidät pestataan peleihin mahdollisimman läheltä pelipaikkakuntaa.

Liigan ottelukohtainen hiilijalanjälki vastaa noin yhden suomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä. Suurin yksittäinen päästöjen aiheuttaja on katsojien matkat hallille ja takaisin. Keskimäärin noin 40 prosenttia matkoista tehdään yksin omalla autolla.

– Suomessa lajia seuraa vuosittain lähes kolme miljoonaa ihmistä, joista noin kaksi miljoonaa käy halleilla katsomassa pelejä. Kun mukaan otetaan koko Liiga-toiminta, niin kaikkinensa yli 70 prosenttia koko lajin hiilijalanjäljestä tulee liikkumisesta. Tämä tarkoittaa käytännössä, että niin joukkueiden kuin yleisönkin liikkumisratkaisuihin tulisi löytää ympäristöystävällisimpiä malleja, kertoo Kallioniemi.

– Päästöluvut vaihtelevat laskentatavasta riippuen. Oleellisinta on tehdä asialle jotain. Haluamme konkreettisilla toimilla osoittaa, että pieniltäkin tuntuvilla valinnoilla kuten kimppakyydeillä, sähkön kulutuksella ja matkustusmuodolla on merkitystä. Jo pelkästään näissä perusasioissa meillä kaikilla on varmasti parannettavaa. Selvitämme myös päästöjen hyvitysmalleja yhdessä Suomen Luonnonsuojeluliiton Hiilipörssin kanssa, Liigan Kallioniemi jatkaa.

Pipolätkäturnauksia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi järjestetään eri puolilla Suomea. Helsingissä, Brahenkentällä pelataan lauantaina 9.2. kaikille avoin turnaus, jonka näytösottelussa entiset Liiga- ja NHL-tähdet Vjatsheslav Fetisovin ja Jari Kurrin johdolla ovat mukana pelaamassa hyvän asian puolesta.