Ilmastoaktivismista tunnettu ruotsalainen Greta Thunberg vakuuttaa, ettei hänellä ole taustavoimia eikä hän ole maksettu toimija.

Ruotsalainen 16-vuotias Greta Thunberg vastasi lauantaina Facebookissa arvostelijoilleen. Thunberg on tullut tunnetuksi ilmastonmuutoksen vastaisesta aktivismistaan.

Thunberg kirjoittaa, että hän on viime aikoina nähnyt monia itseään koskevia huhuja sekä valtavasti vihaa. Hän haluaa erityisesti kumota väitteet, joiden mukaan hänen takanaan on muita ihmisiä, hän on maksettu toimija tai häntä käytetään hyväksi.

Thunberg kertaa lyhyesti tarinan siitä, miten hänestä tuli tunnettu. Hän oli viime toukokuussa yksi voittajista sanomalehti Svenska Dagbladetin järjestämässä ympäristöaiheisessa kirjoituskilpailussa.

Kaikki alkoi lehden kirjoituskilpailusta.

Jutun julkaisemisen jälkeen jotkut henkilöt ja järjestöt ottivat Thunbergiin yhteyttä, muun muassa Fossils Free Dalsland. He miettivät yhdessä keinoja, miten lisätä ilmastonmuutokseen kohdistuvaa huomiota.

Thunbergin ajatuksena oli jonkinlainen koululakko. Hän oli saanut idean siihen Floridan Parklandin koululaisista, jotka kieltäytyivät menemästä kouluampumisen jälkeen kouluunsa.

Muut olivat kuitenkin innostuneempia ilmastomarssin järjestämisestä. Niinpä Thunberg kertoo lopettaneensa yhteisissä kokouksissa käymisen ja päättäneensä järjestää koululakon itse.

Viime elokuussa Thunberg ryhtyi koululakkoon ja jakoi lentolehtisiä Ruotsin valtiopäivien luona. Hän kertoi toimistaan Instagramissa ja Twitterissä, ne herättivät huomiota, ja pian lehdet alkoivat haastatella häntä.

”Meidän on jatkettava”

Thunberg vakuuttaa, ettei hänen takanaan ole ketään muuta. Hän kirjoittaa, että hänen vanhempansa eivät aluksi olleet lainkaan innostuneita hänen aktivismistaan, vaikka ovat sittemmin tukeneet häntä.

Nyt hän matkustaa puhumassa ilmastonmuutoksesta ainoastaan koulusta saamallaan luvalla ja hänen vanhempansa maksavat matkat ja majoitukset.

Thunberg kertoo, ettei hän kuulu mihinkään järjestöön, vaikka tekeekin välillä yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Hän sanoo olevansa täysin riippumaton eikä ota mistään vastaan rahaa.

Greta Thunbergin yhdessä siskonsa Beatan kanssa kirjoittaman, viime elokuussa ilmestyneen kirjan Scener ur hjärtat tuotot menevät kahdeksalle hyväntekeväisyysjärjestölle, jotka työskentelevät ympäristöasioiden, sairaiden lasten ja eläinten oikeuksien parissa.

Thunberg kirjoittaa, että jotkut pilkkaavat häntä myös sen vuoksi, että hänellä on diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä.

Thunberg kertoo, että häntä on syytetty asioiden yksinkertaistamisesta. Hän toteaa, että ilmastokriisi on monimutkainen, mutta ”ratkaisu on yksinkertainen: on lopetettava kasvihuonekaasujen päästäminen”.

Arvostelijat ovat Thunbergin mukaan sanoneet, ettei lasten pitäisi tehdä tällaista eikä lapsia pitäisi kuunnella. Se on hänen mielestään helppo korjata – kuunnellaan tiedettä.

”Minä olen vain viestinviejä, ja silti minuun kohdistuu tällainen viha. Minä en sano mitään uutta, ainoastaan sen, mitä tutkijat ovat sanoneet jo vuosikymmeniä. Ja olen samaa mieltä, olen liian nuori tähän. Meidän lasten ei pitäisi tehdä tätä. Mutta koska juuri kukaan muu ei tee mitään, ja tulevaisuutemme on uhattuna, meistä tuntuu siltä, että meidän on jatkettava”, kirjoittaa Thunberg.