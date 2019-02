Lehtikuva/Vesa Moilanen

JHL: ”Suunnitelmallista toimintaa, jolla pyritään maksimoimaan yrityksen voitot.”

Viime viikon teema oli se, että vanhuksia hoidetaan liian vähällä henkilökunnalla. Sama koskee myös yksityisissä päiväkodeissa hoidettavia pieniä lapsia, kertoo Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Pahimmillaan henkilökunnan on vaikea huolehtia edes siitä, että lapsilla on riittävästi ruokaa ja vaipat pystytään vaihtamaan.

Liiton mukaan ongelmat johtuvat siitä, että yritykset eivät ota kaikkiin vuoroihin riittävästi henkilökuntaa. Lainsäädäntö antaa tarkat rajat sille, kuinka paljon henkilökuntaa lapsiryhmissä on oltava, mutta henkilöstövajeen takia lapsia ei aina pystytä hoitamaan kunnolla. Sijaisina käytetään täysin kouluttamattomia henkilöitä.

Tilanne on jatkunut jo useamman vuoden. Henkilöstövaje on suunnitelmallista toimintaa, jolla pyritään maksimoimaan yrityksen voitot, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine painottaa.

– Kyseessä on aivan samankaltainen laskelmoitu toiminta, jota Esperi Care on harjoittanut vanhustenhoidossa. Työtunteja on vähennetty esimerkiksi niin, esimies muuttelee vuoroja kysymättä mitään työntekijöiltä. Jos yhtenä päivänä tekee enemmän tunteja kuin päivälle on ennakkoon suunniteltu, käsketään vähentämään vastaavasti tunteja muilta päiviltä.

Kaksi jugurttia kahdellekymmenelle



Ongelmat ovat tulleet liiton tietoon suoraan yksityisen varhaiskasvatuksen luottamusmiehiltä ja alalla työskenteleviltä liiton jäseniltä.

JHL:n mukaan päiväkodeissa saattaa olla riittävästi henkilökuntaa keskellä päivää, kun henkilöstömäärästä raportoidaan kuntiin. Aamu- ja iltapäivisin henkilöstöä on aivan liian vähän. Silloin päiväkotiapulaiset joutuvat tekemään kasvattajien töitä ja hygieniasta sekä lasten ravitsemuksesta vastaaminen kaatuu hoitohenkilöstön niskaan.

Henkilöstövaje on johtanut hurjiin tilanteisiin, sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi kertoo.

– Jääkaapissa saattaa olla välipalaksi kaksi jugurttia kahdellekymmenelle lapselle. Kun asiasta ilmoittaa esimiehelle, saa vastaukseksi, että kipaise kaupasta ostamassa. Millä sitä kipaisee, kun ryhmässä on 20 lasta ja kaksi hoitajaa?

Myös lasten perustarpeista on vaikea huolehtia, kun paikalla on liian vähän henkilökuntaa, Pirttijärvi kuvailee.

– Eräskin lastenhoitaja kertoi, että hän oli yksin vastuussa ryhmästä, jossa oli kahdeksan alle 3-vuotiasta lasta. Varhaiskasvatusasetuksen mukaan alle kolmivuotiaita lapsia saa olla yhden hoitajan vastuulla korkeintaan neljä. Kun hoitajan sitten piti mennä vaihtamaan yhdelle lapselle vaippaa, hän pyysi päiväkodinjohtajaa ryhmään muiden lasten luokse. Esimies sanoi, että ota ryhmä mukaan vessaan ja leikitä heitä samalla, kun vaihdat vaippaa.

Yritykset kiistävät ongelmat



JHL on useaan kertaan ollut yhteydessä päiväkoteihin, joiden ongelmista liitto on saanut tietoa. Yrityksistä on kuitenkin sitkeästi väitetty, että ryhmäkoot ja henkilöstön suhdeluku ovat kunnossa.

– JHL vaatii, että yksityisten varhaiskasvatusyritysten voitontavoittelua rajoitetaan. Kilpailu varhaiskasvatusyritysten kesken johtaa siihen, että säästöt otetaan sieltä, mistä helpoiten saadaan eli henkilöstöstä, ruoasta ja hygieniasta, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine tiivistää.