Pekka Pajuvirta

Eduskunta päätti hallituspuolueiden äänin joulukuussa olla korottamatta useita perusturvan muotoja vuodelle 2019. ”Vastuullisen journalismin” julkaisut eivät ole juurikaan kertoneet indeksijäädytyksistä, vaikka ne koskevat useita eri etuisuuksia.

Kansaneläkkeeseen, takuueläkkeeseen, peruspäivärahaan, työmarkkinatukeen ja moniin muihin perusturvan muotoihin ei ole odotettavissa korotusta vuonna 2019.

Kansaeläkeindeksi on jäädytetty Sipilän hallituksen toimesta jo kaksi kertaa aikaisemmin. Lisäksi indeksiä on alennettu pari vuotta niin, että se on tälläkin hetkellä alle vuoden 2014 tason!

Työttömille suunnattu ”aktiivimalli” on osoittautunut pelkäksi tukileikkuriksi: vain 13 prosenttia jo leikkurissa olevista työttömistä onnistui täyttämään aktiivimallin ehdot. Kaikista työttömistä leikkurissa on 39 prosenttia.

Tuet on saatava ilman Sipilän hallituksen indeksijäädytyksiä, jotta saajat voivat elää ihmisarvoista elämää ilman jatkuvaa ”kyykyttämistä”!

Jori Porspakka

Tuusula