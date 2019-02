Pekka Pajuvirta

Veikko Meriläinen väitti (KU 25.1.), että maksamamme eläkemaksut rahastoidaan tulevaa eläkettämme varten. Hänen mukaansa porvarit ja työnantajajärjestöt valehtelevat kertoessaan, että me nykyisin työssä käyvät maksamme tällä hetkellä eläkkeellä olevien eläkkeet ja että uudet sukupolvet maksavat meidän nyt töissä olevien eläkkeet tulevaisuudessa.

Ikävä kyllä Veikko Meriläinen on väärässä. Kun palkastani menee eläkemaksua, sitä ei rahastoida tulevaa eläkettäni varten vaan sillä maksetaan nyt maksussa olevia eläkkeitä.

Koska olen töissä yksityisellä työnantajalla, pieni osa eläkemaksusta rahastoidaan puskuriksi tulevia eläkkeitä varten, mutta tätäkään ei korvamerkitä suoraan minulle.

Eläkejärjestelmä on monimutkainen kokonaisuus, mutta sen perusasiat on helppo omaksua. Jos haluamme pitää pitkällä aikavälillä kiinni eläkkeiden tasosta, meidän on saatava mahdollisimman moni suomalainen mahdollisimman hyväpalkkaisiin töihin mahdollisimman pitkäksi aikaa.

Meillä vielä töissä olevilla ikäluokilla eläkkeelle jäämisen ikärajaa on jo nostettu ja eläkkeitämme leikataan elinaikakertoimella. Jotta radikaalimpiin muutoksiin ei tarvitse ryhtyä, olisi tärkeää saada nostettua suomalaisten työllisyysastetta ja syntyvyyttä.

Jos joku vasemmalla haluaa vähentää työntekoa tai pitää lapsettomuutta hyvänä ratkaisuna esimerkiksi ilmastonmuutokseen, hänen pitää samalla miettiä sitä, miten tällaisella politiikalla saadaan eläkkeet (tai hyvinvointipalvelut) rahoitettua.

Oma käsitykseni on, että ei mitenkään.

Ari Rantanen

Helsinki