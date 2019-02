All Over Press/Yelena Afonina

Tammikuun puolivälissä Tšetšeniasta kuului huonoja uutisia. Uusi pidätysaalto seksuaalivähemmistöihin kuuluvia vastaan alkoi joulukuun alussa. Viranomaiset sieppasivat Venäjän Facebookissa eli Vkontaktessa ryhmää ylläpitäneen henkilön, ja tämän jälkeen alettiin metsästää ryhmän jäseniä.

Venäläisen HLBT-verkoston mukaan ainakin 40 epäiltyä sateenkaariväen jäsentä on laittomasti pidätetty ja kaksi on tapettu. Pidätettyjä on kidutettu ja nöyryytetty julmasti.

Venäläinen HLBT-verkosto on tukenut Tšetšenian seksuaalivähemmistöjä vainojen alettua kaksi vuotta sitten. Järjestö kertoo auttaneensa noin 150 sateenkaarikansaan kuuluvaa pakenemaan Tšetšeniasta, heistä noin 130 on paennut Venäjältä ulkomaille.

Vainojen kohteena on nyt myös naisia.

Grazin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Wolfgang Benedek teki Etyjin toimeksiannosta viime vuonna selvityksen laittomista pidätyksistä ja katoamisista Tšetšeniassa. Selvitys julkaistiin joulukuussa, ja se piti Tšetšenian vainoja todistettuina.

Vaikka syyllisiä ei ole saatu oikeuteen, Benedekin mukaan kansainvälinen huomio sai vainot hetkellisesti pysäytettyä vuonna 2017. Vuoden 2017 vainojen uhreista yksi on tullut julkisuuteen omalla nimellään, maaliskuussa 2017 pidätetty Maksim Lapunov, jota kidutettiin 12 päivän ajan.

Lisäksi Benedek raportoi, että vaikka vuonna 2017 pidätettiin lähinnä homomiehiä, sittemmin vainojen kohteeksi on joutunut myös naisia. Raportin mukaan Groznyissa toimii ”islamilaisen lääketieteen keskus”, jossa seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ”parannetaan” manaamalla pois demoneita.

Venäläisen HLBT-verkoston kutsusta Tšetšenian vainoa vastaan on osoitettu mieltä ainakin Pietarissa, Jaroslavlissa, Volgogradissa, Arkangelissa ja Nižni Novgorodissa.

Suomessa voi vedota Tšetšeniassa tapahtuvia vainoja vastaan Amnestyn sivuilla, ja Setalla on käynnissä rahankeräys, jolla tuetaan venäläisen HLBT-verkoston toimintaa tšetšenialaisten seksuaalivähemmistöjen tueksi. Varoilla katetaan autettavien ihmisten matkakustannuksia, majoitusta, psykologisen avun antamista ja lääkärikuluja.

Vuonna 2011 Seta keräsi 11 000 euroa, jotka välitettiin venäläisille aktivisteille. Setan sivuilla on lisää tietoja keinoista tukea Tšetšeniasta pakenevia.