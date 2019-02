Jani Matti Juhani 36-vuotias muusikko, asuu Tampereella

Olet julkaissut uuden levyn nimeltään Piste. Mistä on kyse?

Piste on neljäs suomenkielinen albumini ja teemalevy, jonka biisit muodostavat tarinan yhteiskunnan rattaisiin eksyneestä miehestä, joka taistelee henkistä luhistumista vastaan. Piste kertoo menetyksestä, vieraantumisesta, luopumisesta ja uudesta alusta.

Levy sisältää myös laulun työläiselle. Mikä työläisessä kiehtoo? Mikä sinun kosketuspintasi on rasvanahkaduunarin elämään?

Olen kotoisin Riihimäeltä ja suvussani on vahva työläistausta. Olen elänyt rautateiden ja tehtaiden äärellä koko ikäni ja pienituloisuutta on takana jo monessa polvessa. 90-luvun lama tuntui ja runteli lapsuudessa, pahoinvointia ja masennusta näki lähiössä riittämiin. Vasta aikuisiällä olen tajunnut, miten laajamittaista tuhoa lama ja köyhyys saivat aikaan. Vituttaa, että yhä ollaan kurjistamassa, vaikka tiedetään mitä siitä seuraa. Laulu työläiselle on kutsu mukaan taisteluun rahanahneita vastaan.

Sinut tunnettiin aiemmin nimellä Jann Wilde. Kuinka glamoröösistä post-punkkarista tuli Jani Matti Juhani?

Rocktähti Jann Wilde syntyi sarjakuvahahmona ja oli pitkälti todellisuuspakoa mielikuvituksen avulla. Olin juuri muuttanut Tampereelle vuonna 2003, kun kuulin isäni tehneen itsemurhan. Käsittelin surua musiikin kautta ja Jann Wilde syntyi siihen tarkoitukseen. Se kävi pian kuitenkin henkisesti raskaaksi ja ristiriitaiseksi, koska lavoilla loikkiva glamrokkari on kaikkea muuta kuin mitä ujolta finninaamaiselta datanomilta saattoi odottaa. Kesti lopulta 10 vuotta ennen kuin uskalsin tehdä musiikkia jälleen ihan vaan omana itsenäni vilpittömästi ja avoimesti.

Oletko musiikillisesti 10 vuoden päästä jo aivan uusilla vesillä, vai tuliko Jani Matti Juhanista eläkevirka?

Toivottavasti uusilla vesillä. Olen tehnyt kymmenen levyä ja olen vasta 36-vuotias. Piste voi hyvinkin jäädä toistaiseksi viimeiseksi pitkäsoitoksi. En ole kirjoittanut vuoteen yhtäkään uutta kappaletta ja se on ollut mukavaa. Olen rämpytellyt vaan Elvistä.

Mitä muuta teet kuin musiikkia? Mahtuuko studion ja keikkailun oheen kokonainen elämä.

Mahtuu helposti. Kirjan kirjoittaminen kiinnostaa ja myös maalaaminen. Teen erilaisia silpputöitä graafisen suunnittelun parissa. Harrastan lenkkeilyä ja yritän pysyä pois jaloista vaimon pakertaessa väitöstyön kanssa. Uudenvuodenlupaukseni oli nähdä enemmän ystäviä, etten tönöttäisi kaikkia iltoja nenä kiinni kirjassa.