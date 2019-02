Lehtikuva/Roni Rekomaa

Ministeri Annika Saarikon työkokouksessa vanhushuollon toimijat sitoutuivat laadun parantamiseen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon perjantaina järjestämässä työkokouksessa hoivapalveluyritykset, ammattiliitot, järjestöt, kuntien edustajat ja valvontaviranomaiset sitoutuivat vanhushoivan laadun parantamiseen 25 eri toimenpiteellä. Kaikki koskevat niin julkisia kuin yksityisiä hoivapalveluja.

Toimenpidelista julkistetaan ensi viikolla.

– On muistettava, että monissa paikoissa vanhuksia hoidetaan hyvin. Kaikkialla tilanne ei kuitenkaan ole hyvä, joten tämä laatukeskustelu on hyvin tarpeellinen. Toivon että etsisimme vähemmän syyllisiä ja enemmän ratkaisuja, joilla vanhuspalvelujen laatu varmistetaan. Keskustelemme nyt nimenomaan ympärivuorokautisesta hoivasta, joka on hoidollisesti vaativin ja kallein osa vanhuspalveluita, Saarikko ohjeisti työkokoukseen osallistuneita.

”Hoitajamitoitus ja laatu kirjattava”



Tehy otti tapaamisessa esille lainsäädäntömuutostarpeet, kertoo puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

– Hoitajamitoituksista tulee saada sitovat kirjaukset lakiin. Pelkkä luku ei riitä, laatu on turvattava. On velvoitettava ottamaan huomioon muutokset hoidon tarpeessa ja saattohoitototilanteet. Mitoitukseen voidaan laskea vain välitöntä hoitotyötä tekevä henkilöstö toisin kuin nyt. Laiminlyönnistä tulee määrätä tuntuvat sanktiot, Rytkönen luetteli.

– Kaikkiaan sääntöjen noudattamisen on oltava edullisempaa kuin noudattamatta jättämisen. Nythän näin ei ole, hän jatkoi.

Kokouksen jälkeen kehuttiin sen henkeä.

– Tänään käyty rakentava keskustelu ja vuoropuhelu eri toimijoiden välillä auttaa saavuttamaan yhteisen tavoitteen hoidon laadun vahvistamisessa, Saarikko totesi.

Ongelmat tunnistettiin ja tunnustettiin



Tehy tiedotti kokouksen jälkeen, että ongelmat on tunnistettu ja suurelta osin myös tunnustettu. Osallistujat sitoutuivat jatkamaan vuoropuhelua ja saavuttivat yhteisen näkemyksen 25 vanhusten hoitoon liittyvässä asiassa.

Tehylle piti erityisen tärkeänä, että kaikki osapuolet ovat valmiita sitoutumaan henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä hoiva-alan houkuttelevuudesta huolehtimisesta työpaikkana ja opiskelualana.

Läpimurto liiton mukaan saavutettiin myös siinä, että hoiva-alan yritykset sitoutuivat ilmoittamaan hoitajien määrät rehellisesti ja kitkemään Tehyn esille nostaman haamuhoitaja-ilmiön pois.

Hoidon laadun parantamisen kannalta tärkeitä yhteisymmärryksen kohteita olivat myös esimiestyön vahvistaminen ja valvonnan resurssien vahvistaminen. Osapuolet olivat samaa mieltä myös siitä, että palveluntuottajien lakiin tulee kirjattu tuntuva sanktiointi tietoisista toistuvista laiminlyönneistä hoivan laadussa.