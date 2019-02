Lehtikuva/Emmi Korhonen

Kommentti: Toisiaan näykkivät puolueet väsäävät toukokuussa hampaat irvessä yhteistä hallitusohjelmaa.

Pääministeripuolue keskustan alamäki on hurja. Viime vaaleissa sen kannatus oli 21,1 prosenttia, missä vaalivoittoa oli 5,3 prosenttiyksikköä.

Mikä rallatellen tulee, se sote- ja leikkausrekeä vedellen menee. Jo yli vuoden ajan keskustalle on ennustettu rökäletappiota, mutta alamäki vain kiihtyy. Alma Median perjantaina julkaisemassa kyselyssäpääministeripuolueen kannatus oli valahtanut alle 15 prosentin, tarkalleen 14,4:ään.

Runsaan viiden prosenttiyksikön vaalivoitto on muuttumassa kuuden, jopa seitsemän tappioksi, sillä mikään ei ennakoi, että puolueen suunta voisi kääntyä kevään aikana. Keskusta joutuu tavan takaa etulinjaan selittämään hankalia asioita, kuten juuri nyt Esperi Caresta alkanutta sotkua. Kokoomus lymyilee aina taustalla, kun on hankala paikka.

Keskusta ottaa vaaleissa niin rajusti takkiin, että siitä ei ole seuraavaan hallitukseen. Romahduksen jälkeen vaihdetaan johtoa ja aletaan rakentaa uutta nousua uusin kasvoin oppositiosta käsin. Niin se aina menee.

Gallupien nykyisen kaltaisilla tuloksilla jää vain yksi vaihtoehto. Toisiaan näykkivät SDP, nyt 21 prosenttia, ja kokoomus, nyt 19,7 prosenttia, joutuvat pakkoavioliittoon. Ne saavat yhteensä noin 90 edustajaa.

Kohti suurta vaalivoittoa matkalla olevien vihreiden, nyt 13 prosenttia, kanssa pelkästään kolmesta puolueesta saa kokoon tukevan enemmistöhallituksen. Ja kun kokoomus haluaa tasapainottavana tekijänä mukaan vielä RKP:n, niin koossa on noin 120 paikan enemmistöhallitus.

Vasemmistoliitto, tässä mittauksessa 8,9 prosenttia, tuskin lähtee samaan hallitukseen kokoomuksen kanssa nähtävissä olevassa tulevaisuudessa.

Vai jääkö sittenkään?

Politiikassa kaikki on mahdollista, vaikka SDP ja kokoomus edustavat monissa asioissa vastakkaisia kantoja. Demarit ovat luvanneet purkaa aktiivimallin, joka kuuluu kokoomuksen luomuksiin. Demarien hampaissa on ollut soten markkinamalli, joka oli kokoomukselle kynnyskysymys syksyllä 2017. Puheenjohtaja Antti Rinne on luvannut eläkeläisille ”vappusatasen”, joka on ollut kokoomuslaisille ehtymättömän pilkan lähde.

Ja niin edelleen.

Kun demarit vielä hyvin tietävät, että yhteishallituksessa kokoomuksen kanssa kokoomus ei ole se, jonka kannatus romahtaa, niin edessä on suurta draamaa ennen kuin lehti on puussa, ja voi olla, että etelässä kylvetään jo uusilla vihdoillakin ennen kuin Rinne tai Petteri Orpo alkaa johtaa uutta hallitusta.

Mitään rakkausavioliittoa siitä ei tule, mutta muita vaihtoehtoja ei keskustan odotettavissa olevan romahduksen jälkeen oikein jää jäljelle. SDP, keskusta, vihreät ja vasemmistoliitto yltäisivät kyllä enemmistöön, mutta keskustan romahduksen takia sen oikeutus olisi hyvin kyseenalainen.