Lehtikuva/Petri Hakosalo

Selvityksessä löytyi aliravittuja vanhuksia ja liian vähän henkilökuntaa.

Ongelmat Esperi Caren hoivakodeissa olivat vain jäävuoren huippu paljastavat Ylen tekemät selvitykset. Samanlaisia epäkohtia löytyi Attendon ja Mehiläisen omistamissa hoivakodeissa.

Suomen suurin hoivapalveluyhtiö on Attendo. Ylen mukaan vuosien 2016–2018 välisenä aikana sen hoivakodeista tehtiin yhteensä 16 aluehallintovirastojen valvontapäätöstä, joissa viranomaiset ovat vaatineet yhtiötä korjaamaan havaitsemiaan epäkohtia. Osassa tapauksista ongelmat ovat jatkuneet vuosikausia.

Suurimmat epäkohdat löytyivät Espoon Attendo Laaksolahden hoivakodista. Osa vanhuksista on ollut aliravittuja, lääkejätteenä hävitettäviksi tarkoitettuja lääkkeitä on jaettu hoivakodin muille asukkaille ilman lääkärin määräystä ja palautetta tarkastuksissa on tullut myös mielekkään toiminnan vähäisyydestä ja tiedonkulun puutteista.

Yle kertoo myös avin huomautuksesta forssalaiselle Attendo Retonkihoville vuonna 2917. Henkilökuntaa oli liian vähän. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän vuonna 2016 Retonkihoviin tekemän tarkastuksen aikana peräti kuusi kahdeksasta työvuorossa olleesta työntekijästä oli sijaisia. Vaippojen vaihtovälit olivat Retonkihovissa pitkiä, eikä alapesuja tehty edes iltaisin.

18 tuntia ilman ravintoa



Yksi letkuruokinnassa ollut asukas oli ilman ravintoa 18 tuntia terveysjätti Mehiläisen hoivakodissa Kouvolassa, ilmeni Etelä-Suomen aluehallintoviraston tekemässä tarkastuksessa. Hänen laitteensa pysähtyi ilman hälytystä, ja henkilökunta huomasi asian vasta aamulla, Yle kertoo toisessa selvityksessä.

Mehiläisen hoivakotien epäkohdat eivät ole olleet ainakaan avien valvontapäätösten perusteella niin laajoja kuin Esperillä ja Attendolla. Kuitenkin esimerkiksi kouvolalaisen Kustaankodin asukkaiden ravitsemuksessa oli ongelmia. 21 asukkaalla riski virheravitsemukseen oli kasvanut ja 12 asukkaalle oli jo ehtinyt kehittyä virheravitsemus. 30 asukkaan ravitsemus oli kunnossa.

Hoivakodeista löytyi liian vähän työvoimaa ja suuria määriä sijaisia.

– Yhtä koulutettua työntekijää kohden saattoi olla 20 muistisairasta, kertoi keskisuomalaisessa hoivakodissa työskennellyt hoitaja Ylelle.