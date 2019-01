Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Vasemmistoliitto haluaa vanhustenhoivan henkilöstömitoituksen kirjattavaksi sitovasti lakiin.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen vaatii toimia valtavia voittoja tavoittelevien hoivafirmojen hengenvaarallinen temppuilun kuriin saamiseksi. Asia on ollut viime päivien puheenaihe, koska Valvira keskeytti Esperi Caren hoivayksikön toiminnan Kristiinankaupungissa vakavien puutteiden takia.

– Esperin tapaus osoittaa, miten karua bisnes hoiva-alalla pahimmillaan on. Hurjia voittoja taotaan kaikkein vanhimpien ja heikoimpien hyvinvoinnin ja turvallisuuden kustannuksella, Pekonen sanoo.

Esperi Caren bisnesmalli on tuottoisa, sillä toimitusjohtaja keräsi vuonna 2017 yrityksestään lähes kuuden miljoonan euron vuositulot. Yrityksen pääomistaja on kansainvälinen pääomasijoitusyhtiö, jolla on kytköksiä veroparatiiseihin.

Pekosen mukaan vanhustenhoivan on annettu kriisiytyä jo pitkään. Kireässä taloustilanteessa kunnat ostavat palveluja mistä halvalla saavat ja hoivakotien todellisuus ei useinkaan vastaa yhtiöiden mainoslauseita.

– Pelkään, että Esperin tapaus on vasta jäävuoren huippu. Samalla Sipilän hallitus haluaa sote-uudistuksellaan ajaa Suomea yhä enemmän voitontavoittelun ohjaamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tämän suunnan tulisi huolestuttaa kaikkia suomalaisia, Pekonen sanoo.

ILMOITUS

”Henkilöstömitoitus lakiin”



Pekonen kertoo vasemmistoliiton eduskuntaryhmän jättävän toimenpidealoitteen siitä, että vanhustenhoivan henkilöstömitoitus kirjattaisiin sitovasti lakiin. Suomessa laitoshoidon henkilökuntamitoitus on Pohjoismaiden matalin. Henkilöstömitoitus vanhuspalveluissa on nostettava vastaamaan hoidon vaativuutta.

Hoivayksiköissä on hoitajamitoitusta laskettaessa otettava myös huomioon potilaiden avuntarve.

– On täysin eri asia vastata viiden kävelevän potilaan kuin viiden vuodepotilaan hoitamisesta, huomauttaa Pekonen, joka on itse ammatiltaan lähihoitaja.

Samalla hoivan valvontaan tarvitaan lisää resursseja. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja aluehallintoviraston valvontaa on lisättävä.

– Kuten Esperin tapauksesta huomataan, pelkkä omavalvonta ei riitä ongelmien torjumiseen, Pekonen sanoo.