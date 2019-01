Lehtikuva/Eeva Riihelä

”On pöyristyttävää, että pääministeri tuntee oman sote-hankkeensa näin huonosti.”

Pääministeri Juha Sipilän Esperi Carea koskevat kommentit Pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina ovat aiheuttaneet hämmennystä. Sipilän päähuomio tapauksessa oli se, että ”valvonta toimii”.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kommentoi maanantaina Facebookissa, ettei pääministeri ole selvästikään ole ymmärtänyt yksityisen sosiaalihuollon ongelmien laajuutta ja ”puhui sen lisäksi aivan puuta heinää johtamansa hallituksen sote-hankkeesta”.

Andersson, kuten myös monet ammattiliitot, katsoo, ettei Esperi Care ole mikään poikkeustapaus, vaan jäävuoren huippu.

”Ammattijärjestöt ja työntekijät ovat jo vuosia varoittaneet nopeasti laajentuneen yksityisen hoivabisneksen ongelmista. Työntekijät olivat Esperin tapauksessa varoittaneet kyseisen yrityksen toiminnan epäkohdista ja vuosien ajan, ja niin Tehyn kuin Superin edustajat ovat todenneet, että ongelmia myös on muissa isoissa yksityisten hoivapalvelubisneksen yritysten toiminnassa”, Andersson kirjoittaa.

Hänen mukaansa henkilöstömitoitus painetaan säästösyistä niin matalalle kuin mahdollista. Työvuorolistoihin merkataan niin sanottuja haamuhoitajia, eli työntekijöitä jotka eivät todellisuudessa osallistu hoivatyön tekemiseen.

Bisnesmalli tuottaa tuskaa



”Lopputuloksena saadaan tilanne, josta kärsivät kaikki paitsi näiden suuryritysten omistajat ja osingonsaajat. Näiden firmojen bisnesmalli tuottaa tuskaa niin työntekijöille, asiakkaille kuin omaisille.”

Sipilän mukaan Valviran puuttuminen Esperin Kristiinankaupungin yksikön toimintaan osoittaa, että valvonta toimii.

”Arvoisa pääministeri Sipilä, ei! Valvonta ei ole toiminut tilanteessa, jossa vuosia jatkuneista varoituksista huolimatta ihminen kuolee ennen kuin toimintaan puututaan”, Andersson napauttaa.

”Lisää valvottavaa, ei parempaa valvontaa”



Sipilä myös uskoi sunnuntaina valvonnan parantuvan sote-uudistuksen myötä. Anderssonin mukaan näin ei ole.

”Yksityiset yritykset ovat viime vuosina aggressiivisesti laajentaneet toimintaansa vanhuspalveluissa sekä yrityskaupoilla että ottamalla hoidettavakseen ennen julkisesti tuotettuja palveluita. Myös sote-uudistuksen jälkeen valvonta tulee perustumaan omavalvontaan, jossa jo tällä hetkellä on vakavia puutteita. Sote-uudistus tulee vain tuomaan mukaan yhä uusia valvottavia yksiköitä ja toimijoita, ei parempaa valvontaa.”

”Yrityksen tarkoitus tuottaa voittoa”



Sipilä oli Pääministerin haastattelutunnilla sitä mieltä, etteivät yksityiset terveysyritykset ole sinällään pahasta. Niitä koskevat samat säännöt kuin julkisia palveluntuottajia. Vastuu on kunnilla, jotka palvelut kilpailuttavat.

”Tässä pääministeri ohittaa kokonaan julkisen ja yksityisen palvelutuotannon keskeisimmän eron”, Li Andersson kirjoittaa.

”Yksityisten yritysten tarkoitus on tuottaa omistajilleen voittoa. Esperin tapauksessa omistajat ovat käärineet itselleen suuria tuottoja samaan aikaan, kun toimintaa hoivakodeissa aliresursoidaan. Koska voitot on saatava jostain, tapahtuu se henkilöstön jaksamisen ja ihmisten hyvän hoivan kustannuksella. Hallituksen sote-uudistus tulee tarkoittamaan, että voitontavoittelu entistä vahvemmin ohjaisi koko suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa.”

”Pääministeri tuntee soten huonosti”



Lisäksi Sipilä totesi, että ”maakunnat päättävät itse missä määrin ne haluavat ulkoistaa toimintaa ja missä määrin tuottaa itse”.

Anderssonin mukaan ”on pöyristyttävää, että pääministeri tuntee oman sote-hankkeensa näin huonosti”.

Hän jatkaa, että valinnanvapauslaki nimenomaan pakottaa avaamaan perusterveydenhuollon markkinoille. Se pakottaa maakuntia tarjoamaan henkilökohtaista budjettia vanhus- ja vammaispalveluissa, johon ei julkisia palveluita saa sisällyttää.

”Ja se PAKOTTAA maakuntia tarjoamaan palveluseteleitä yksityisten palveluiden hankkimiseksi seuraavissa palveluissa: kotipalvelu, kotihoito, asumispalvelut, tietyt sosiaalisen kuntoutuksen toimenpiteet, kotisairaanhoito lukuun ottamatta kotisairaalahoitoa, vammaisten henkilöiden työtoiminta, lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvät terveydenhuollon ammattihenkilön yksittäiset vastaanottokäynnit sekä suunhoidossa tarpeelliset hammasproteettiset hoidot.”

”Kuten todettua, Esperin surullinen tapaus on vasta jäävuoren huippu. Ja voitontavoittelun ohjaama sosiaali- ja terveydenhuolto on se suunta, johon hallitus on vienyt sote-hankkeensa”, Andersson päättää.