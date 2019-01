Lehtikuva/Martti Kainulainen

Korvausvastuu kuuluu yritykselle.

Yksityisen hoivapalveluita järjestävän Esperi Care Oy:n toiminnassa on havaittu useita pahoja puutteita. Viime syksynä yhden potilaan epäillään kuolleen Kristiinankaupungin hoivakoti Ulrikassa mahdollisesti hoitovirheen takia, koska häntä ei siirretty asianmukaiseen sairaanhoitoon.

Muut puutteet liittyvät hoitohenkilökunnan riittämättömään määrään, puutteelliseen perushoitoon, lääkehoidon asianmukaisuuteen sekä lähiesimiestyöhön.

Varatuomari Joni Siikavirta lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoavusta toteaa, että jos kysymys on hoivapalveluista tai kotipalvelusta, kuten henkilökohtaisissa toiminnoissa avustamisesta – eikä terveydenhuollon palveluista – niin korvausta aiheutuneista vahingoista ei voi hakea lakisääteisestä potilasvakuutuksesta. Potilasvakuutus kattaa vain terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita vahinkoja.

Sen sijaan palvelut tuottava yritys on itse korvausvastuussa, mikäli yrityksen henkilökunnan tuottamuksesta on aiheutunut asukkaille henkilövahinkoa.

– Kyseessä voi olla esimerkiksi tilanteita, joissa asukasta avustettaessa on toimittu huolimattomasti ja hän on kaatunut tai pudonnut saaden luunmurtuman, tai asukas on muun huolimattoman toiminnan takia kärsinyt henkilövahinkoa, kuvaa Siikavirta.

Hän neuvoo esittämään korvausvaatimukset kirjallisesti suoraan yhtiön johdolle ja pyytämään niihin vastausta määräajassa.

– Korvaukset määräytyvät vahingonkorvauslain perusteella. Korvattavaksi voivat tulla esimerkiksi kipu ja särky sekä muu tilapäinen haitta, pysyvä haitta ja ylimääräiset matka-, hoito- ja lääkekulut.