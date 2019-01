Jarno Mela

Vasemmistoliitto ja KSL-opintokeskus kurssittivat vuoden ajan pariakymmentä vasemmiston tulevaisuuden toivoa.

Koulu on ohi, vaalikentät odottavat. Lauantaina päättyi vasemmistoliiton ja KSL-opintokeskuksen poliitikkokoulu, johon oli valittu parisenkymmentä puolueaktiivia eri puolilta maata.

Vajaan vuoden kestäneen koulutuksen aikana on järjestetty viisi lähitapaamista, minkä lisäksi on ollut verkkotapaamisia. Erityisesti koulutuksessa on keskitytty kampanjointitaitojen vahvistamiseen, kertoo KSL:n koulutustuottaja Jukka Peltokoski.

– Onkin upeaa nähdä että poliitikkokoululaisten riveistä nousee nyt vahvoja kampanjoita kevään vaaleihin. Porukasta on myös tullut valtakunnallinen toimijaverkosto, joka pelittää todella hyvin yhteen, Peltokoski sanoo.

Viimeisen lähitapaamisen aikana poliitikkokoulun osallistujat kävivät tutustumassa myös eduskuntaan, jonne moni heistä on pyrkimässä. Tarjolla oli niin kansanedustaja Silvia Modigin vetämä kiertokävely kuin puheenjohtaja Li Anderssonin ja ensimmäisen varapuheenjohtajan Hanna Sarkkisen tervehdykset. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie puolestaan kertoi työstään yhden eduskunnan tärkeimmän valiokunnan puheenjohtajana.

Lapintieltä yritettiin udella sote-uudistuksen tilanteesta, mutta syy pysyi supussa, kuten kaikille muillekin kyselijöille on käynyt.

Modig nauratti vierailijoita kertomalla tarinan ensimmäisestä päivästään kansanedustajana, jolloin eduskunnan virkamies näytti hänelle muun muassa kansanedustajan vaatekaapin.

– Sanoin, että pitääkö mun nyt mennä takaisin kaappiin, Modig kertoi.

Nouseva vasemmisto

Peltokosken esiin nostamaa yhteenkuuluvuutta korostaa myös vantaalainen Chau Nguyen. Ryhmän omassa keskusteluryhmässä liikkuu satoja viestejä päivässä, Nguyen kertoo.

– Tästä on jäänyt erittäin hyvä fiilis. Olemme saaneet todella hyvät eväät kampanjoihin. Nyt kampanjoiden alkaessa on niin paljon liikkuvia palasia vaalien aikaan, että aina kun porukka keksii jotain uutta, ideat laitetaan ryhmään, ja sitten katsomme niitä yhdessä, hän kertoo.

Kampanjoinnin lisäksi Nguyen on oppinut, että vasemmistoliitossa riittää eri alojen osaajia.

– Asia, mistä et tiedä, niin aina voi kysyä ja joku tietää.

Laukaalainen Tiia Lehtonen nostaa hyvän yhteishengen poliitikkokoulun parhaaksi puoleksi. Parinkymmenen hengen joukko on hitsautunut yhteen hyvin tiiviiksi porukaksi.

– Olen oppinut todella paljon, ihan käytännön asioita kampanjan rakentamisesta. Ne ovat ehkä tarpeellisimmat. Kun porukka on niin tiivis, aina voi kysyä.

– Jos tätä ei olisi ollut, olisi kampanjan aloittanut ehkä liian aikaisin, Lehtonen sanoo.

Erinomaisesta yhteishengestä kertoo myös se, että poliitikkokoululaiset perustivat uuden ”Nouseva vasemmisto” -nimellä kulkevan ryhmän.

Toivottavasti tulee lisää

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on myös erittäin tyytyväinen poliitikkokouluun. Hän ehti käydä useamman kerran puhumassa heille.

– Sanoin heti ensimmäisellä kerralla, että myöskin yhteishenki ja ihmisiin tutustuminen on ollut todella tärkeä oleellinen osa koulutusta. On ollut tosi hienoa nähdä, miten yhteen hitsautuneita näistä on tullut, Andersson sanoo.

Vaalikampanjoiden lisäksi koulun tavoitteena on Anderssonin mukaan ollut sitouttaa ihmisiä puolueen toimintaan.

– Toivottavasti, Andersson vastaa kysymykseen, onko poliitikkokouluja tulossa lisää.

– On tärkeää, että vasemmistoliitolla ja KSL:llä on tällainen koulutus, sanoo puolestaan Peltokoski.