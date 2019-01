Lehtikuva/Martti Kainulainen

Esperi Caren taustalla on veroparatiisiyhtiö

JHL vaatii laadun ja hoivamitoituksen asettamista etusijalle sotepalveluiden kilpailutuksissa.

Valvira tiedotti viime perjantaina ottaneensa Kristiinankaupungissa sijaitsevan Esperi Care Oy:n Hoivakoti Ulrikan toimintayksikön toiminnan asianmukaisuuden selvitettäväkseen. Aluehallintovirastolta saamiensa valvontatietojen vuoksi Valvira päätti 24.1 keskeyttää toiminnan välittömästi.

Havaitut epäkohdat liittyivät muun muassa riittämättömän hoitohenkilökunnan määrään suhteessa hoivan ja hoidon tarpeen arviointiin, puutteelliseen perushoitoon ja -hoivaan, lääkehoidon asianmukaisuuteen, asiakkaiden hoitoisuustietojen puutteellisuuteen sekä toimintayksikön lähiesimiestyöhön.

Hoitoalan ammattiliitoille tilanne ei tullut yllätyksenä. Esimerkiksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL totesi kuntien joutuneen Sipilän hallituksen aikana ahtaalle valtionosuusleikkausten ja kilpailukykysopimuksen aiheuttamien verotuloheikennysten vuoksi.

”Valitettavasti tämä konkretisoitui karmaisevalla tavalla vanhuspalveluissa, kuten julkisuuteen tulleet vakavat ongelmat Esperi Caren hoitokodeissa osoittavat. Kunnat ovat kireässä taloustilanteessa ostaneet palveluja sellaisilta yhtiöiltä, joiden markkinoinnissa on luvattu yhtä ja toista. Todellisuus on kuitenkin paljastunut erittäin karuksi”, JHL tiedotti.

JHL: tarvitaan kriisiohjelma



– Esperi Caren tilanne on vain jäävuoren huippu. Tilanteen on annettu jatkua liian pitkään. Nyt on tarpeen, että maan hallitus käy kokonaistilanteen läpi ja ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vaatii.

JHL vaatii ottamaan laatukriteerit ja hoivamitoituksen etusijalle sotepalveluiden kilpailutuksissa. Kuntien rahoitus on varmistettava, jotta niillä on aito mahdollisuus hankkia laadukasta ja turvallista palvelua.

– Hallituksen on luotava pikaisesti kriisiohjelma, jossa lainsäädännöllä säädellään hoivamitoitus ja ihmisyyttä kunnioittavat pelisäännöt sotepalvelujen kilpailutukseen. Sote- ja maku-uudistuksessa esitetyistä 3 miljardin säästöistä on luovuttava ensi tilassa ja kunnille on myönnettävä riittävä rahoitus vanhuspalveluihin.

Esperi Caren toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni myönsi viikonloppuna, että henkilöstön huolia ja viestejä johdolle ei ole otettu riittävän vakavasti.

– Tästä olemme erittäin pahoillamme ja tämä on meille tästä tilanteesta kaikkein tärkein oppi. Tämä tullaan laittamaan välittömästi kuntoon, Aarnio-Isohanni sanoo.

– Palkkaamme lisää henkilöstöä. Vakinaistamme ja kokoaikaistamme tuntityöntekijöitä. Esimiesten työpanos tullaan jatkossa kaikissa yksiköissämme merkitsemään yli puoliksi hallinnon puolelle – tällä hetkellä tässä on ollut epäselvyyksiä, ja sekin on vaikuttanut käsillä olevan henkilöstön määrään yksiköissämme, Marja Aarnio-Isohanni sanoi.

Suuromistaja veroparatiiseissa



Esperi Caren juuret ovat Suomen Punaisen Ristin (SPR) sairaankuljetus- ja turvapuhelinliiketoiminnassa, joka yhtiöitettiin vuonna 2001. Se kasvoi yritysostoilla. Vuodesta 2016 Esperi Caren pääomistaja on brittiläinen pörssissä noteerattu sijoitusyhtiö Intermediate Capital Group (ICG) joka hallitsee yli 30 miljardin punnan omaisuutta.

ICG:n taustoja selvitellyt entinen Kelan johtava tutkija Pertti Honkanen lainasi sunnuntaina Facebook-päivityksessään ICG:n vuosikertomusta, josta ilmenee, että yhtiö omistaa useita tytäryhtiöitä ja rahastoja Cayman-saaren veroparatiisissa, Englannin Kanaalisaarilla Jerseyssä puhumattakaan Luxemburgista ja Irlannista.

Uusimmalta tilikaudelta yhtiö jakoi osinkoa 80 miljoonaa puntaa ja tavoitteeksi ilmoitetaan korottaa osinkoa 6–8 prosenttia joka vuosi.

”Tällainen sijoitusyhtiö keskittyy vain rahan tuottamiseen. Vaikka vuosikertomuksessa on 176 sivua, siinä ei puhuta käytännöllisesti katsoen mitään siitä toiminnasta, mihin yhtiön varoja on sijoitettu, ei esimerkiksi terveydenhoidosta saati sitten hoitokodeista”, kirjoitti Honkanen.

Toimitusjohtaja Aarnio-Isohanni omistaa yhtiöstä runsaat 10 prosenttia. Helsingin Sanomien verokoneenmukaan hän on ansainnut vuodesta 2005 noin 12 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 hän oli kokonaistuloissa sijalla 27 yhteensä noin 6 miljoonan tilillä yrityskaupasta.

JHL:n Päivi Niemi-Laine kysyi Esperin tilanteesta, että tämäkö on maan hallitukselta kiitos kaikkensa Suomen hyvinvoinnin eteen tehneille vanhuksille.

– Ammattiliitot ovat kertoneet vanhuspalveluiden ongelmista jo pitkään, joten Esperi ei voinut olla maan hallitukselle yllätys. Emme halua kuulla enää yhtään uutista, jossa voitontavoittelu on johtanut ihmisten kärsimykseen.