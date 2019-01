Lehtikuva/Mikko Stig

Sipilän ääriuusliberaali hallitus aikoo poistaa terveyskeskusmaksujen niin sanotun välikaton, jolloin jokainen asiakas joutuisi maksamaan jokaisesta terveyskeskuskäynnistään asiakasmaksun aina siihen saakka kunnes vuotuinen (683 euron) maksukatto täyttyy. Tämä tarkoittaisi karmaisevaa maksurasitetta paljon terveydenhoitoa tarvitseville.

Kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd.) on todennut, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja meni vuonna 2017 ulosottoon 320 000 kpl ja kuntien päivähoitomaksuja 36 000. Ihmisten rahat eivät siis tälläkään hetkellä riitä terveydenhuollon maksuihin, ja silti oikeistohallitus haluaa huonontaa tilannetta entisestään, mikä tarkoittaa lisää ulosottoa ja lisää maksuvaikeuksia jo ennestään heikossa asemassa oleville.

Tällä hetkellä maksuhäiriömerkintä on lähes 380 000 suomalaisella (se on noin 11 prosenttia työikäisistä), minkä lisäksi myös 15 prosenttia yrittäjistä on ulosotossa. Näitä lukuja ei pidä missään tapauksessa kasvattaa.

Vähävaraisten, työttömien ja pitkäaikaissairaiden tulee reagoida hallituksen aikomuksiin vaaleissa. Äänestämättä jättäminen vahvistaa vain ja ainoastaan kokoomuksen epäinhimillistä ryöstöpolitiikkaa.

Petri Rissanen

Kotka