IPS/Eimilio Godoy

Tuhoisa onnettomuus Lähellä Hidalgon osavaltiossa sijaitsevaa Tlahuelilpanin pikkukaupunkia tapahtui viikko sitten perjantaina tuhoisa räjähdys, jossa kuoli vähintään 73 ihmistä. Räjähdys ja sitä seurannut palo aiheutuivat bensiiniputkeen tehdystä laittomasta liittymästä, jonka luokse oli kerääntynyt satoja ihmisiä varastamaan bensiiniä.

Meksikon faktat Valtio Pohjois-Amerikassa Asukkaita 131,6 miljoonaa Kansallisen köyhyysrajan alla 53,2 % Yli 15-vuotiaista lukutaitoisia 93,5 % Sijoitus Inhimillisen kehityksen indeksissä 74/188 (Lähde: YK)

Polttoainepula tuotti kilometrien jonot huoltoasemille.

Meksikon uusi hallitus on ryhtynyt suitsimaan vuosia jatkunutta laitonta polttoainekauppaa, jossa on mukana valtion öljy-yhtiön Pemexin väkeä, viranomaisia ja rikollisjärjestöjä.

Huoltoasemille tuleviin Pemexin putkiin on tutkijoiden mukaan tehty vuosi vuodelta enemmän laittomia liittymiä, joiden kautta on rosvottu miljoonia litroja bensiiniä ja dieseliä. Polttoaine on myyty pimeästi huoltamoille ja kuluttajille.

Joulukuun alussa virkaan astunut vasemmistolainen presidentti Andrés Manuel López Obrador ryhtyi vuodenvaihteessa suitsimaan polttoaineen rosvousta sulkemalla jakeluputket. Ne korvattiin säiliöautoilla, mistä seurasi bensiinipulaa varsinkin pääkaupungissa Méxicossa ja useilla muilla alueilla.

Huoltoasemille muodostui kilometrien jonoja, kun kaikki yrittivät hamstrata polttoainetta sen loppumisen pelossa. Tilanne oli pahin kampanjan alussa, ja tammikuun edetessä se alkoi pikku hiljaa rauhoittua.

Mafia paisui

Korruptio on vaivannut Meksikon polttoainekauppaa vuosikymmeniä, mutta kuuden viime vuoden aikana alan mafia kasvoi eksponentiaalisesti, José Luís De la Cruz, sanoo. Hän johtaa riippumatonta teollisen kehittämisen ja talouskasvun laitosta.

Bensamafiaan kuuluu Pemexin ja valtion turvallisuuskoneiston väkeä sekä huoltoasemayrittäjiä ja rikollisjärjestöjä. Pemex kirjasi viime vuonna eri puolilta maata 12 581 tapausta, joissa sen omista tai sen hoidossa olevista putkista varastettiin polttoainetta.

Vuonna 2014 Meksiko avasi energiasektorinsa yksityiselle ja ulkomaiselle pääomalle. Sen jälkeen lupia yksityisen huoltoaseman perustamiseen on myönnetty 12 200.

Meksikon oma öljyntuotanto on viime vuosina vähentynyt, samoin kuin Pemexin jalostuskapasiteetti. Sen seurauksena polttoaineen tuonti Yhdysvalloista nousi viime vuonna lähes 600 000 barreliin päivässä. Yli 130 miljoonan asukkaan Meksiko kuluttaa polttoainetta 800 000 barrelia päivässä.

Helppoa ja tuottoisaa

Ian M. Ralbyn vuonna 2017 julkaistu tutkimus polttoainevarkauksista eri puolilla maailmaa arvioi, että Meksikossa kytkeytyminen bensiiniputkeen seitsemän minuutin ajaksi tuo 80 000 euron tulot. Toiminnassa on ”pieni riski, vähän työtä ja muhkeat tuotot”.

Viranomaiset ovat tähän mennessä saaneet selville, että polttoainevarkauksilla hankittua rahaa pestiin viime vuonna yli kaksi miljardia euroa. Tutkimusten kohteena on kolme Pemexin työntekijää, kolme poliitikkoa ja 194 huoltoasemayrittäjää.

Eräs nimettömänä haastateltu poliitikko arvioi, että jopa kaksi kolmesta Pemexin säiliöautosta on lastannut varastettua polttoainetta.

– Suurin osa varkauksista tapahtuu Pemexin laitoksilla lahjottujen työntekijöiden avustuksella. Lisäksi he neuvovat rikollisille, milloin bensiiniä voi napata putkista.

Presidentin kampanjan onnistuminen vaatisi kansalaisten tukea, Méxicon autonomisen yliopiston taloustutkija Fabio Barbosa pohtii.

– Mutta en näe kansan osallistuvan öljyteollisuuden puolustamiseen. Se liittyy siihen, että maassa on alueita, jotka suistuivat valtion valvonnan ulkopuolelle jo vuosikymmeniä sitten.

