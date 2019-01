Lehtikuva/Mesut Turan

”Maaperän rikkaudet kuuluvat meille kaikille, eivät ulkomaisille kaivosfirmoille.”

Kansanedustaja, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Silvia Modig (vas.) ehdottaa valtio-omisteisen kaivosyhtiön perustamista. Modig ja joukko vasemmistoliiton kansanedustajia tekivät elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk.) kirjallisen kysymyksen, jossa esitetään useita muutoksia kaivoslainsäädännön parantamiseksi.

– On selvää, ettei nykyinen tilanne vastaa suomalaisten käsitystä hyvästä kaivostoiminnasta. Useat kaivoskiistat ympäri maata ja kaksi nimienkeruuvaiheessa olevaa kansalaisaloitetta osoittavat, että korjattavaa kaivoslainsäädännöstämme löytyy. Luontoarvojen ja paikallisten ihmisten mielipiteen on mentävä kaivosfirmojen tahdon edelle, Modig sanoo.

Modigin mielestä lähtökohdan on oltava, että maaperän rikkaudet kuuluvat meille kaikille, eivät ulkomaisille kaivosfirmoille.

– Mikäli kansallisomaisuuttamme hyödynnetään, tulee hyödystä osan palata takaisin suomalaisille. Tarvitaan siis rojaltimaksu tai maa-ainesvero ja verovälttelyyn on puututtava. Lisäksi Suomen tulee perustaa valtion omistama kaivosyhtiö, joka voisi toimia esimerkkinä kestävästä kaivosteollisuudesta, sanoo Modig.

Vasemmistoliiton kansanedustajat esittävät myös, että kunnille säädetään yksiselitteinen oikeus olla myöntämättä malminetsintälupia alueelleen ja että kaupallinen malminetsintä luonnonsuojelualueilla kielletään.

Kirjallisessa kysymyksessä nostetaan esiin myös huoli Suomen ja Kanadan välisen vapaakauppasopimus CETAn ja erityisesti sen investointisuojan vaikutuksista. Eduskunta ja ulkoasiainvaliokunta ovat vaatineet hallitusta selvittämään kaivoslainsäädännön muutostarpeet CETA-sopimuksesta johtuen.

Eduskunnalla selvä tahto



Nykyinen kaivoslaki astui voimaan vuonna 2011. Vasemmistoliiton edustajien mielestä eduskunnan tahtotila on selvä: kaivoslainsäädännön muutostarpeet on selvitettävä. Yhtä selvää on, ettei nykyinen lainsäädäntö enää vastaa kansalaisten arvoja. Kaivoslainsäädännön uudistaminen onkin aloitettava välittömästi.

Eduskunta on ilmaissut tahtonsa kaksi kertaa. Se hyväksyi yksimielisesti lausuman, että kaivoslainsäädäntömme muutostarpeet tulee arvioida huolellisesti ennen CETA-sopimuksen astumista voimaan. Hallitus kuittasi tämän lausuman suppealla selvityksellä, jonka laatinut yritys on profiloitunut edustamalla kaivannaisalan yrityksiä ympäristöoikeudenkäynneissä.

Tämän jälkeen ulkoasianvaliokunta hyväksyi vielä uuden lausuman, jossa todetaan, ettei selvityksen perusteella ja asiantuntijakuulemisissa saatu täyttä varmuutta CETA-sopimuksen vaikutuksista. Ulkoasiainvaliokunta katsoo, että hallituksen tulee jatkaa kaivostoimintaan vaikuttavan lainsäädännön uudistamisen arviointia, niin että arvioinnin tulokset ovat seuraavan hallituksen käytettävissä.