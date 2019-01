Lehtikuva/Paul Ellis

Liverpoolissa on muutakin punaista kuin kaupungin tällä hetkellä väkevintä futista pelaavan Valioliigaseuran kotipaidan väri. Kaupungista valitut viisi brittiparlamentin jäsentä edustavat työväenpuoluetta, ja koko Merseysiden metropolialueelta konservatiiviedustajia saa etsiä suurennuslasin kanssa. Myös Liverpoolin saksalainen päävalmentaja Jürgen Klopp on myös kertonut äänestävänsä aina vasemmistoa ja uskovansa erittäin vahvasti hyvinvointivaltioon. Hän kutsuu itseään ”The Normal Oneksi”. Siinä mielessä Klopp kulkee julkisesti legendaarisen Bill Shanklyn jalanjäljissä.

”Uskon sellaiseen sosialismiin, jossa jokainen työskentelee toistensa hyväksi ja saa myös osansa työn tuloksista. Samalla tavoin näen jalkapallon sekä elämän ylipäätään”, sanoi Liverpoolia vuosina 1959–1974 manageroinut Shankly ikimuistoisesti. Myös Arsenalin kannattajana tunnettu labourin nykyinen puheenjohtaja Jeremy Corbyn lainasi Shanklya näin vuonna 2016 Liverpoolissa pidetyssä puoluekokouksessa.

Bill Shankly nosti Liverpoolin huipulle sen vajottua alas pääsarjasta, ja voitti muun muassa kolme Englannin mestaruutta saavuttaen menestystä myös Euroopan kentillä Liverpoolin napattua muun muassa UEFA Cupin vuonna 1973. Seuran viimeisin ykkössija Englannin pääsarjasta löytyy kaudelta 1989–1990, jolloin Bruce Grobbelaar, John Barnes, Jan Mölby ja Ian Rush joukkuetovereineen juhlivat ensimmäisen divisioonan voittoa. Odottavan aika on kestänyt lähes 30 vuotta.

Jürgen Kloppin suurimmat kannukset tulevat toistaiseksi Borussia Dortmundin ajalta, jolloin riehakas karvaturri voitti keltamustiensa kanssa Saksan mestaruudet vuosina 2011 ja 2012. Liverpoolia vuodesta 2015 vetäneen Kloppin tosin ei kannata tässä vaiheessa kautta laittaa mestaruussamppanjoita viilentymään. Liverpool osoitti haavoittuvuutensa viime viikonloppuna Anfieldilla Crystal Palacea vastaan, koska 4–3-voitto tuli vasta todella rankan väännön jälkeen. Ottelussa tapahtui myös kuriositeetti, joka hakee vertaistaan futiskentillä. Liverpoolin James Milner sai nimittäin punaisen kortin tuomari Jon Mossilta, joka toimi myös toistakymmentä vuotta sitten Milnerin liikunnanopettajana koulussa.

Liverpoolin suurin uhkaaja on taivaansininen Manchester City, joka on tätä kirjoitettaessa neljä pistettä sitä jäljessä. City on myös ainoa joukkue, joka on voittanut Liverpoolin tällä kaudella Valioliigassa. Mestaruus tulee olemaan todennäköisesti niiden välinen kauppa, koska kolmantena oleva Tottenham on yhdeksän pisteen päässä Liverpoolista.

Saksalaisen suojattien menestyksen puolesta puhuu se, että joukkue on vuosien aikana oppinut pelaamaan yhä kontrolloidummin yhteen. Joukkueen runkoa on vahvistettu määrätietoisesti. Rahaa ei ole säästelty, koska seura on Kloppin aikana hankkinut riveihinsä niin maailman kalleimman puolustajan (Virgil van Dijk, 84 miljoonaa euroa) ja toiseksi hintavimman maalivahdin (Alisson Becker, 63 miljoonaa euroa).

Runko on kiinnitetty pitkäaikaisilla sopimuksilla. Esimerkiksi avauksen laitapuolustajat Trent Alexander-Arnold ja Andy Robertson tekivät molemmat reilu viikko sitten vuoteen 2024 ulottuvat sopimukset. Tämä saattaa taata Liverpoolille menestystä vielä vuosien päähän. Ajankohtaisesti menestys on myös tullut tiiviin puolustuspelin ansiosta. Vaikka Mohamed Salah on syystäkin Valioliigan pelätyin hyökkääjä, on 13 päästettyä maalia tässä vaiheessa kautta huikea lukema. Mutta rikkoutuuko tasaisuus jossain vaiheessa esimerkiksi Mestareiden liigan tuomien lisäpaineiden myötä? Tämä jää nähtäväksi jännittävällä tavalla.

Vakiorivillä ensimmäisenä kohteena on Liverpoolin suurimman uhkaajan Manchester Cityn ja täksi kaudeksi taantuneen Burnleyn FA Cup -vääntö. Vieraat ovat kyllä korjanneet putoamiskurssiaan napattuaan ennen viimeisintä Watford-tasuria kolme peräkkäistä voittoa. Myönteinen vire käynnistyi maalivahti Tom Heatonin palattua kokoonpanoon. Cupissa Pep Guardiola saattaa hyvinkin vääntää melkoisen rotaation, joten ykkösmiehistöllä ei olla liikkeellä. Ykkösen kylkeen kakkonen.

Vaikka tammikuun siirtoikkuna on auki, on Championshipin maalipörssin kärjen tuntumassa 16 täysosumallaan keikkuva Teemu Pukki edelleen sarjakolmonen Norwichissa. Nyt vuorossa on todella kuuma taisto pykälää korkeampana olevaa Sheffield Unitedia vastaan. Luotetaan siihen, että Pukkipartya päästään nytkin viettämään. Ykkönen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 26.1. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1 (2), 1, 1, 2, 1 (X), 2, 2 (X), 1 (X), 1, 2, 1 (X), 2 (1), X.