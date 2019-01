All Over Press/Ismo Pekkarinen

Minun työtoverini ovat laitoshuoltajia, hoitajia, ravitsemistyöntekijöitä, kuljettajia, sihteereitä eli matalapalkkaisia ihmisiä, jotka tekevät arvokasta työtä meidän kaikkien hyvinvoinnin eteen. Monet heistä ovat maahanmuuttajia.

Hyvin suuri osa sairaalatoiminnan kannalta elintärkeiden tukipalvelujen työntekijöistä ainakin pääkaupunkiseudulla on maahanmuuttajia. Myöskin kaupungin palvelukeskuksissa työskentelee paljon maahanmuuttajia.

Kuka tekee ruuan potilaalle? Usein maahanmuuttaja.

Kuka ruuan kuljettaa? Usein maahanmuuttaja.

Kuka ruuan antaa potilaalle? Usein maahanmuuttaja.

Kuka pesee potilaan pyllyn? Usein maahanmuuttaja.

Kuka sairaalan siivoaa? Usein maahanmuuttaja.

Kuka pesee potilaspyykin? Usein maahanmuuttaja.

Kuka kuljettaa bussia, joka tuo nämä kaikki työntekijät töihin? Usein maahanmuuttaja.

Tämän pidemmälle ei tarvitse jatkaa, jotta ymmärtäisimme, että emme selviä ilman maahanmuuttajia. Sairaaloiden ja palvelukeskusten toiminta romahtaisi ilman näiden ihmisten työpanosta. Tällä yritän sanoa, että palveluissamme tehty työ on arvokasta, oli tekijänä sitten kantasuomalainen tai maahanmuuttaja.

Huolimatta arvokkaasta työstä meidän kaikkien hyvinvoinnin eteen, maahanmuuttajat joutuvat välillä mollatuksi työpaikallaan. Olen todistanut tätä sairaalamaailmassa jo neljätoista vuotta.

Liian usein työpaikalla olen kuullut ”vitun ne ja ne”, ”se jätti sen ja sen tekemättä” tai ”se teki sen väärin”. Paikalla olleena tiedän, että nämä ”tuomiot” eivät ole oikeudenmukaisia, vaan kysymys on dissaamisesta.

Ei ole tuntunut kivalta kuulla syrjivää puhetta työkavereistaan. On sietämätöntä, että joitakin ihmisiä arvostellaan, koska tilaisuus antaa siihen mahdollisuuden heidän ollessa heikommassa asemassa. Olen usein työpaikalla ottanut kantaa olemalla yhtymättä arvosteluun tai esittämällä vastakkaisen näkemyksen.

Kun tapahtuu väkivallan tekoja, joihin maahanmuuttajien maanmies tai samaa uskontokuntaa edustava on osallisena, tavallisilla maahanmuuttajilla on vaikeaa. On vaikeaa töissä, mutta on vaikeaa olla ylipäätään kodin ulkopuolella erilaisen leimaamisen vuoksi.

Tavalliset, jo kotoutuneet tai muuten rikoksiin osallistumattomat turvapaikanhakijat eivät ansaitse tulla yhdistetyksi ja leimatuksi niihin hirvittäviin rikoksiin, joita on viime viikkoina käsitelty mediassa. Pidetään mielessä, että vain rikoksentekijä on syyllinen, ei hänen maanmiehensä eikä kukaan mukaan. Ja ollaan ihmisiksi eli kohdellaan taustasta riippumatta kollegojamme ja kaikkia muitakin hyvin.

Heta Tuura

työsuojeluvaltuutettu