Lehtikuva/Jussi Nukari

Paavo Väyrysen Tähtiliikkeen toiseksi tunnetuin nimi on henkilö, jota ei ole olemassa.

Keskiviikkona puoli Suomea tuntuu etsivän Börje Börgelssonia. Nimi nousi esiin, kun keskustan kunniapuheenjohtaja, kansanedustaja Paavo Väyrynen julkisti maanantaina uusia eduskuntavaaliehdokkaita. Niitä hän haki pari viikkoa aiemmin lehti-ilmoituksella, jossa kysyttiin, haluatko kansanedustajaksi.

Yksi, joka halusi oli 49-vuotias sisällöntuottaja Börje Börgelsson Helsingistä. Myöhemmin hän perui ehdokkuutensa.

Tiistaina Iltalehti yritti tavoitella Börje Börgelssonia. Kävi ilmi, että yksikään Suomen 5,5 miljoonasta asukkaasta ei ole sen niminen.

Väyrysen Tähtiliikkeen puoluesihteeri Seppo Hauta-aho kertoi Iltalehdessä, että ehdokkaitten taustoja on selvitetty soitellen ja googlaillen. Eduskuntaryhmän pääsihteeri Harri Lindell oli vakuuttunut siitä, että henkilö on olemassa.

Hakukaavakkeessa Börgelsson kehotti olemaan yhteydessä sähköpostitse, koska ei muista omaa puhelinnumeroaan.

ILMOITUS

Sisällöntuottaja Börgelssonista ei ole havaintoja internetin www-sivujen puolella, ei myöskään Facebookissa.

Twitterissä sen sijaan on tunnus @BBorgelsson, ”täysin olemassa oleva sisällöntuottaja Helsingistä”.

Tämä Börje Börgelsson on monikasvoinen mies. Profiilikuvassa on ilmiselvästi näyttelijä George Clooney. Jokaisessa viidessä päivityksessä on eri henkilön kuva.

Yhdessä hän ihmettelee, ettei löydä omaa nimeään väestörekisteristä.

Minä, ehta Börje Börgelsson, etsimässä itseäni väestörekisteristä. Ai miten niin muka ei löydy? pic.twitter.com/vXfYZ6V639 — Börje Börgelsson (@BBorgelsson) 22. tammikuuta 2019

Paavo Väyrynen valittiin ensimmäisen kerran eduskuntaan vuonna 1970. Hän on ollut ministeri kahdeksassa hallituksessa ja toiminut europarlamentaarikkona yli 15 vuotta. Ministerinä hän toimi viidellä vuosikymmenellä yhteensä 5 997 päivää.

Tahtopoliitikolla on takanaan näyttävä menneisyys, mutta viime vuodet ovat menneet riidellessä, kirjoja kirjoittaessa ja uusia puolueita perustaessa. Väyrysen poliittinen ura olisi ansainnut kunniakkaamman lopun, mutta mainio Börje Börgelsson -jäynä on kyllä se, jonka hän on ihan itse aiheuttanut venkoiluillaan.