Vapaakaupan ulkopuolelle jääminen heikentää Lontoon asemaa.

Euroopan bisnes-keskusten välillä käydään kovaa kilpailua yritysten pääkonttoreista. Britannian ero Euroopan unionista eli brexit kiristää kilpailua Lontoon ja Pariisin välillä. Kun eroprosessi on muuttunut sekavaksi, Pariisin vahvuudet ovat nousseet selkeästi esiin.

Lukuisat pankit ja rahoitusalan yritykset ovat ilmoittaneet siirtävänsä toimintojaan pois Britanniasta brexitin takia.

Myös monet teolliset yritykset ja – alat aikovat supistaa tuotantoaan tai irtautua Britanniasta, jos maa ajautuu vapaakaupan ulkopuolelle. Brexit-vaikeudet kasaantuvat esimerkiksi autoteollisuudessa. Luksus-autoja valmistava Jaguar Land Rover ilmoitti pari viikkoa sitten vähentävänsä 5 000 työntekijää Britannian tehtailtaan.

Ranskassa ei toivottu brexitiä



Ensin Pariisissa oltiin pahoillaan, että Britanniassa ajauduttiin EU-eroon. Pariisin rahoitus-, teollisuus- ja konsulttialoja edustava Paris Europlace -järjestö jopa kampanjoi, jotta Britannia pysyisi EU:ssa.

– Järjestömme on EU-myönteinen ja petyimme kun brexit-äänestyksen tulos kuultiin, kertoo Europlacen johtaja Carine Delfrayssi.

Ranskassa on seurattu tarkoin Britanniassa toimivien pankkien ja muiden yritysten brexit-selvitystyötä. Yritysten on päätettävä, kuinka palvella EU-alueella olevia asiakkaitaan.

Viisi prosenttia EU:n kansantuotteesta



Brexit-kansanäänestyksen aikaan kesällä 2016 Britanniassa toimivat yritykset eivät pitäneet Pariisiin siirtymistä varteenotettavana mahdollisuutena. Askel askeleelta Pariisi on kuitenkin kohentanut vetovoimaansa. Kaupunki hyötyy siitä, että sen edut tunnetaan.

– Pariisi on jo yllättänyt, Carine Delfrayssi vakuuttaa.

Toisaalta Britanniasta on työntöä: yritykset kokevat brexit-epävarmuutta, joka käy yhä pahemmaksi.

Johtaja Delfrayssi listaa tusinan verran argumentteja, joita brexit-pettymyksen kokeneet yritykset voivat harkita. Pariisin vahvuutena on ensinnäkin sijainti keskellä EU-aluetta. Lontoo on reilun parin tunnin junamatkan päässä, Bryssel reilun tunnin. Juna vie Berliiniin kolmessa tunnissa, samoin lento Helsinkiin.

Pariisi on ainoa maailmanluokan kaupunki Manner-Euroopassa. Alueella on 12 miljoonaa asukasta ja Pariisissa tuotetaan viisi prosenttia EU:n kansantuotteesta.

Delfrayssi huomauttaa, että Pariisi on EU27:n suurin rahoituskeskus ja siellä toimii vahvoja pankkeja ja vakuutuslaitoksia sekä useita eurooppalaisia pörssejä operoiva Euronext. Kaupungissa on kehitelty vihreää rahoitusta, jolla tuetaan kestävää kehitystä ja torjutaan ilmastonmuutosta.

Lisäksi osaamisperusta on vahva. Pariisi on Euroopan johtava korkean teknologian keskus ja alueella on lukuisia yliopistoja.

Presidentti ja pääministeri tukevat



Pariisi saa ponnisteluilleen paljon tukea valtionjohdolta.

Presidentti Emmanuel Macron on toteuttanut useita uudistuksia, jotka tukevat pääkaupunkia. Pariisi vahvistuu, kun työelämää, verotusta ja liikennettä kehitetään.

Pääministeri Édouard Philippen hallitus toteuttaa kesällä 2018 laadittua ohjelmaa, jolla helpotetaan Pariisiin siirtyvien yritysten toimintaa ja niiden henkilöstön arkea, kuten asunnon saamista ja lasten koulutusta.