Lehtikuva/Jarno Mela

Kommentti: Politiikassa kaikki voi muuttua päivässä. Terminaalivaiheessa sinnittelevä sote -uudistus muutti jälleen tulevien vaalien teemaa.

Maria Lohelan (ps-sin-ln) kolmiloikka Liike Nyt:in riveihin laittoi uusiksi jo moneen kertaan teemoitetut eduskuntavaalit. Kun varsinkin kokoomuksen hellimä sote -uudistus näyttää hyytyvän kannatuksen puutteeseen, tulevien vaalien merkitys korostuu entisestään.

IPCC -ilmastoraportin julkistamisen jälkeen ennustettiin keväällä käytävän ilmastovaalit. Oulun seksuaalirikoksia seuranneessa hämmennyksessä iltapäivälehtien toimittajat paljastivat kulmahampaansa vaatimalla veren lisäksi jo kolmansia perättäisiä maahanmuuttovaaleja.

Lohelan loikan myötä hallituksen asema kävi eduskunnassa kuitenkin niin tukalaksi, että sote -uudistuksen kohtalo on vakavasti vaakalaudalla. Näyttääkin siltä, että vain porvarihallituksen jatko voi sen pelastaa.

Kokoomuksen voitto merkitsee uutta porvarihallitusta



Muutama päivä sitten yli 60 prosenttia kokoomusvaikuttajista katsoi yhteistyön perussuomalaisten kanssa olevan arvopohjan puolesta mahdollinen. SDP:n perinteinen vaalipaniikki ja Antti Rinteen sairastuminen antoivat kokoomukselle iskupaikan.

Pääministerinä Petteri Orpo voisi rakentaa Suomen riesaksi megaoikeistolaisen hallituksen. Tappion kärsivä keskusta lähtisi mukaan maakunnat saadakseen ehdoilla millä hyvänsä. Perussuomalaiset antaisivat perinteisesti tukensa kaikelle, jos saisivat kiusata ulkomaalaisia. Tarvittaessa kristilliset siunaisivat Orpon sinimustan hallituksen.

Kyselyjen mukaan hallitukseen luottaa tällä hetkellä alle kolmasosa kansasta. Se on vähemmän kuin kokoomuksen ja keskustan yhteenlaskettu kannatus gallupeissa. Jos Orpo saa rakennettua mahdollisen vaalivoiton myötä edellä kuvaillun hallituksen, sen politiikka tulee olemaan paitsi köyhien ja vähemmistöjen osalta kuolettavaa, myös absurdilla tavalla äänestäjien tahdon vastaista.

Keväällä käydään aidot #luottamusvaalit



Jos sote -uudistus kaatuu, pääsemme tulevissa vaaleissa käytännössä äänestämään hallituksen ja sen sote-mallin luottamuksesta. Voimme siis siirtää hetkeksi sivuun ilmaston ja kiilata syrjään maahanmuuton: Huhtikuussa äänestämme sotesta, aktiivimallista, liikenteen yksityistämisestä, koulutusleikkauksista ja kaikista hallituksen teoista.

Kokoomus ilmoitti kampanja-avauksessaan lähtevänsä vaaleihin hyvällä fiiliksellä. He ilmoittivat vaalisloganissaan luottavansa Suomeen.

Nyt äänestäjillä on ainutlaatuinen mahdollisuus olla lähtemättä mukaan puolueiden kampanjointiin. Meillä on mahdollisuus antaa näyttöjen ratkaista. Meillä on mahdollisuus äänestää hallituksen luottamuksesta. Kuinka paljon sinä luotat nykyiseen hallitukseemme? Haluatko antaa kokoomukselle mahdollisuuden sinetöidä miljardien otto veronmaksajien taikaseinästä terveysyritysten taskuihin?

Tulevat vaalit ovat varmasti myös ilmastovaalit. Niissä voidaan keskustella myös maahanmuutosta. Mutta kun äänestämme, otamme kantaa nykyisen hallituksen luotettavuuteen ja päätämme, haluammeko antaa sille Suomen avaimet myös tulevaksi neljäksi vuodeksi. Jos kokoomus voittaa vaalit, se tulee vaihtamaan lukot lopullisesti ja antamaan avaimet markkinoiden hallintaan.