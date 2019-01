Lehtikuva/Jussi Nukari

Finnpanelin tv-mittaritutkimuksen mukaan suomalaiset katsoivat televisiota viime vuonna 2 tuntia 45 minuuttia vuorokaudessa. Erityisesti nuoret ovat löytäneet televisiosisällöt myös muilta päätelaitteilta.

Television äärellä vietetty aika on noussut tasaisesti viime vuosina, kun erityisesti muu tv-ruudun käyttö on lisääntynyt, kertoo Finnpanelin tv-mittaritutkimus. Televisioruudun äärellä vietetään nyt yhteensä 3 tuntia 20 minuuttia vuorokaudessa, kun mukaan lasketaan muukin kuin perinteinen tv-katselu. Katsotuin hetki on klo 20.30–21.30, jolloin telkkarin ääressä on yhteensä 2,2 miljoonaa suomalaista.

Ylen kanavat keräsivät yhteensä 43,6 prosenttia, MTV:n kanavat 23,1 prosenttia ja Nelonen Median kanavat 15,4 prosenttia koko vuorokauden katseluajasta.

Vuoden 2018 katsotuin ohjelma oli jälleen kerran TV1:n Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto 2018, joka keräsi keskimäärin 2 462 000 katsojaa. Toiseksi nousi TV1:n Presidentinvaalien 1. kierroksen tulosilta 1 448 000 katsojalla.

Vuoden katsotuin urheiluohjelma oli 17.5. MTV3:lla lähetetty jääkiekon MM-kisojen puolivälieräottelu Suomi–Sveitsi, joka keräsi korkeimmillaan 1 406 000 katsojaa. Ottelu oli samalla MTV3:n vuoden katsotuin ohjelma. TV5:n 18.2. lähettämä talviolympialaisten jääkiekko-ottelu Ruotsi–Suomi keräsi 1 019 000 katsojaa.

Pirjo suosituinta netissä



Televisiosisältöjen katselu netti-tv-palveluista kasvoi vuonna 2018 erityisesti nuorten keskuudessa. Online-katselu lisää 6 prosenttia television katseluaikaan ja yli neljänneksen (27 %) 15–24-vuotiaiden katseluaikaan.

Yle Areenan katsotuin ohjelma oli Pirjo, jonka suosituin jakso keräsi keskimäärin 226 000 katsojaa. MTV-palvelun suosituin ohjelma oli Love Island Suomi, jonka eniten katsottu esityskerta keräsi keskimäärin 158 000 katsojaa. Nelosen Ruutu- ja Ruutu+ -palveluiden katsotuin ohjelma oli sairaalasarja Syke, jonka paras esityskerta keräsi 307 000 katsojaa.