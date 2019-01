UP/Birgitta Suorsa

Asunnottomia on noin 7 000 koko maassa, arvioi asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Arviolta 300 asunnotonta yöpyy ajoittain ulkona. Kovien pakkasten on ennustettu jatkuvan.

Pääseekö asunnoton suojaan pakkaselta, matalan kynnyksen toiminnan esimies ja asumispalvelupäällikkö Jussi Lehtonen Vailla vakinaista asuntoa VVA:sta, Helsingistä?

– Metropolialueella on noin 250 ulkona yöpyvää henkilöä. Heistä osa pääsee toisinaan hätämajoitukseen.

– Helsingissä on yöpymispaikat noin 200 hengelle eri tiloissa.

Miten VVA majoittaa taivasalla yöpyjiä?

– Meidän Kalkkers-kahvilaan mahtuu 15 yöpyjää, mutta näillä pakkasilla yöpyjiä on 25. Siellä ei ole tarjota sänkyjä, vaan yöpyjät viettävät aikaa kahvilan pöytien ääressä.

– Lämpimimmillä keleillä porukka vaihtuu, mutta näillä kovilla pakkasilla ihmiset jäävät pidemmäksi ajaksi.

Osaavatko asunnottomat hakeutua majoitukseen?

– Kaikki eivät osaa. Riskinä on, että osa jää ulos.

– Majoituspaikat ovat profiloituneet eri tavalla. Yksi ottaa ensisijaisesti Romanian ja Bulgarian romaneja, toinen EU:n ulkopuolelta tulevia. Yksi hätämajoittaja keskittyy helsinkiläisiin.

Miten käy heidän, jotka eivät mahdu suojaan?

– Jos pakkanen kiristyy yli 10 miinusasteen, ihmisen on pidettävä itsensä jatkuvasti liikkeessä selviytyäkseen. Autossakaan ei pysty yöpymään.

– Poliisi on perinteisesti ottanut talteen heidät, jotka huomaavat soittaa hätänumeroon.

– Vartijat hätistelevät aika tarkkaan asunnottomat pois yleisistä tiloista, kuten rautatieasemalta.

Eikö ihmisen hätistäminen kovaan pakkaseen ole heitteillejättö?

– Kyllähän se on.

Mitä toimia tarvitaan?

– Tarvitaan keskus, johon kaikki yöpymispaikkaa tarvitsevat saadaan sisään taustoista ja kansallisuudesta riippumatta.

– Asunnottomille tarkoitettuja asumisyksiköitä on lisättävä. Nykyiset palvelut ovat riittämättömät.

– Erityisesti nuorten kadulla asuvien määrä on lisääntynyt, sillä varsinkin pääkaupunkiseudulla on liian korkeat vuokrat ja sosiaaliavustuksia on leikattu.