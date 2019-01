Lehtikuva/Mikko Stig

”Auton vaihtamisen lykkäämisellä voi säästää.”

”Hankintojen siirtämisellä myöhempään ajankohtaan, kuten auton vaihtamisen lykkäämisellä, voi säästää yllättäviäkin summia. Menoistaan voi karsia jättämällä lehden tilaamatta tai kartoittamalla käytettyjen tavaroiden markkinat ennen uusien hankintaa.”

Tällaista uravalmennusta työttömille tarjoaa Staffpoint-konserniin kuuluva valmennusyritys Spring House, jolta ELY-keskukset ostivat palveluita viime vuonna 5,9 miljoonalla eurolla.

Asiasta kertoo tänään Ylen MOT-ohjelma Näin työttömillä tienataan, jonka käsikirjoitus löytyy linkistä.

Kaikkiaan ELY-keskukset ostivat yrityksiltä työttömille tarkoitettua uravalmennusta viime vuonna 26 miljoonalla eurolla.

Uravalmennuksessa kehotetaan myös huolehtimaan itsestä:

”Muista, että riittävä lepo ja virkistäytyminen ovat avaimet tehokkaaseen työskentelyyn. Toimistolla ajan tuhlaamisesta ei ole hyötyä kenellekään.”

MOT kysyi työministeri Jari Lindströmiltä, miltä kuulostaa.

– Aika yleispäteviltä elämänohjeilta, mitä itse asiassa meidän kaikkien pitäs varmaan itsestään selvästi noudattaa. Toisaalta mä en noita rupea ampumaan alas myöskään sen takia että me tiedetään että varsinkin pitkäaikaistyöttömissä on paljon ihmisiä joilla on monenlaisia haasteita sen työttömyyden lisäksi, jolloin silloin tullaan elämänhallintaan ja tällasiin asioihin, Lindström vastasi.

Työvoimahallintoa on ajettu alas Matti Vanhasen pääministerivuosista lähtien. Työ- ja elinkeinotoimistojen määrärahoja ja henkilökuntaa on vähennetty, ja työvoimatoimistoissa työskentelee myös valmennusyritysten työntekijöitä.

