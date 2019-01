Lehtikuva/Markku Ulander

Mielipide: Syntymästä kuolemaan onnenpostisi on mainos

Talous on jo kauan ollut enemmän kuin politiikka, joka on monessakin mielessä menettämässä asemansa ihmisten mielissä. Totalitarismia on kaikenlainen ylivalta, jossa ihmisillä ja heidän mahdollisuudellaan elää hyvää elämää ei ole enää suurta merkitystä.

Yksittäiset ihmiset, lasisen, teräväreunaisen pääkonttorin juurella, ilman pysyvää työsuhdetta tai toivoa siitä, ovat yksin jättiläismäisen olion edessä. Tämä olio, kapitalismi, on läsnä kaikkialla samanaikaisesti määräten yksin ihmisen elämästä ja kuolemasta.

Tavara, tuote – sen kaiken saa sydänveren hyydyttävällä luotolla. Maksat vain kaikesta niin kauan kuin pystyt, mutta putoavien ihmisten joukko kasvaa päivä päivältä, sillä kapitalistit ovat kiinnostuneet vain kuolemaa ja kuonaa tuottavasta, yhä kasvavasta ikuisesta voitosta, jolla ei ole muuta tarkoitusta kuin tuottaa lisää voittoa.

”Mikään mahti maailmassa ei pysäytä kapitalismia.”

Luonnonvaroista ja energianlähteistä tullaan vielä käymään sota, joka väistämättä johtaa ydinkatastrofeihin. Valvonta on totaalista. Ihmisten silmät kuvataan kaupanteon välineeksi, yksityisyyttä ei ole, kuluttajasta tiedetään ihan kaikki.

Syntymästä kuolemaan onnenpostisi on mainos, joka on ainoa luotettava tietolähteesi sokkeloisessa viidakossa, jossa kaikenlaiset pedot ja luikertelevat käärmeet pyydystävät kauppasopimuksia.

ILMOITUS

Osta, osta, osta, ei väliä onko sinulla rahaa, sillä järjetön luotto on luotettavin ystäväsi. Maailma tuhoutuu, sillä mikään mahti maailmassa ei pysäytä kapitalismia, joka pystyy tuotteistamaan ja myymään minkä tahansa onnettomuuden, sodan tai tuhon.

Maapallo ei ole enää subjekti, se on suurkapitalistien objekti, joka viipaloidaan, niitetään, revitään sisuksia myöten auki. Sen viimeiset luut ja jänteet jauhetaan pölyksi, joka myydään velaksi viimeiselle, sairaalloiselle valjulle ihmiselle, joka kamppailee henkitoreissaan marketissa saadakseen raitista ilmaa pöhöttyneisiiin keuhkoihinsa.

Raitista ilmaa ei ole saatavilla ilmaiseksi, mutta mainos kertoo sen olevan juuri nyt tarjouksessa. Erityisesti keskiluokka on seuraava romahtava kerrostuma. Sen kapitalismi paloittelee ja pistelee onkaloonsa ihan vaan huvikseen, sillä laaja keskiluokka on mennyttä maailmaa. Kapitalismissa kaikki rakentuu loputtomalle ja kiihtyvälle esimielihyvälle, mikä ei anna mahdollisuutta jälkimielihyvälle, rakkaudelle ja välittämiselle.

Kai Backman

Helsinki