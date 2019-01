Lehtikuva/John Thys

Suomen odotetaan olevan Jyrki Kataisen sanoin ”turvallinen aikuinen huoneessa” ensi heinäkuussa alkavalla EU:n puheenjohtajakaudella.

Euroopan unioni ei murene, vaikka EU:n vastaiset parlamenttiehdokkaat menestyisivätkin vaaleissa.

Arviolta 155 EU-kriittistä edustajaa tulee äänestetyksi europarlamenttiin, jossa on yhteensä 705 meppiä, kertoi Euroopan unionin komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen Politiikan toimittajien tapaamisessa perjantaina.

Hän uskoo eurokriittisten olevan hajanainen ryhmä ja mahdollisesti hidastavan enemmistöpäätösten tekoa. Lisäksi ääriryhmien keskinäinen yhteistyökyky on Kataisen mukaan heikko.

– Parlamentissa ei montaakaan kertaa pääse äänestämään EU:ta vastaan. On ihmisten harhaanjohtamista, jos muuta väittää, Katainen muistuttaa.

Tuoreen eurobarometrin mukaan EU on suosionsa huipulla, sillä 62 prosenttia EU:n kansalaisista katsoo, että heidän maansa kuuluminen EU:hun on hyvä asia.

ILMOITUS

Katainen arvioi EU:n tiivistyvän tulevina vuosina sisämarkkinoita kehittävien lakien ja yhteisen puolustusrahaston myötä. EU:ssa lailla määritetyt päästövähennykset ja muovipakkausstandardin kehittäminen kiertotalouden vauhdittamiseksi luovat nekin yhtenäisyyttä.

– Puola, Romania ja Unkari ovat tässä täysin mukana. Ne eivät estä EU:n kehittymistä.

”Turvallinen aikuinen huoneessa”



Suomen odotetaan olevan Kataisen sanoin ”turvallinen aikuinen huoneessa” ensi heinäkuussa alkavalla EU:n puheenjohtajakaudella.

– Suomen odotetaan toimivan mahdollistajana, ei niinkään tuovan omia aiheitaan käsittelyyn, Katainen korostaa.

Hän myöntää, että Suomen puheenjohtajakausi on täynnä epävarmuustekijöitä. Ison-Britannian irtautuminen tai sen kanssa mahdollisesti neuvoteltavat sopimukset, EU:n budjetin laadinta sekä uuden komission ja sen puheenjohtajan valinta osuvat samaan ajankohtaan.

Katainen ennakoi, ettei Suomi välttämättä pääse tuomaan neuvottelupöytään sille tärkeitä asioita.

– Jos päätettävistä aiheista on runsaudenpulaa, voidaan valita niistä meille tärkeät, mutta uutta paperia ei kannata tuoda pöytään.

Liberaalidemokratiaa haastetaan



Unkari, Romania ja Puola haastavat unionia sisältäpäin kyseenalaistamalla oikeusvaltioperiaatteet, kuten puolueettoman oikeuslaitoksen.

Kataisen mukaan kyse ei ole vain populismista.

– Unkarin pääministeri on todennut useaan otteeseen, että Venäjän presidentti Putinin tulkinta demokratiasta on hänen mielestään mielekkäämpi. Se on tehokkaampi kuin tämmöinen hidas ja kankea liberaalidemokratia, jossa kansalaisilla on oikeuksia, oikeuslaitos riippumaton ja lehdistö toimii vapaasti, Katainen puhahtaa.

Unionia haastavat myös Yhdysvallat, jonka kanssa tosin viritellään kauppaneuvotteluja. Komission tuoreessa esityksessä tariffit poistetaan teollisuustuotteilta paitsi maatalouden osalta. Myös EU:n alueella toimivien yritysten pääsyä Yhdysvaltojen markkinoille helpotettaisiin, kuten myös yhdysvaltalaisten yritysten pääsyä EU:n markkinoille.

– Kiinan investointien kanssa ei pidä olla sinisilmäinen. Osa investoinneista voi olla kyseenalainen turvallisuuden tai taloudellisen riippumattomuuden kannalta.

Komissio syntyy syksyllä



Europarlamenttivaalien jälkeen valitaan EU:n komission puheenjohtaja. Hän ryhtyy kokoamaan komissiota. Jokainen jäsenvaltio asettaa oman komissaariehdokkaansa. Komissaari-kandidaatit joutuvat syys-lokakuussa parlamentin kolmetuntiseen hiillostukseen eli työhaastatteluun. Sitä ennen ehdokkaat ovat vastanneet kirjallisiin kysymyksiin.

Jos komissio saadaan sujuvasti muodostettua, sen työskentely alkaa marraskuussa. Komission muodostamisen venyessä edellinen komissio jatkaa toimintaansa toimituskomissiona.

Brexitin myötä 28:n komissaarin kollegiosta poistuu yksi jäsen.