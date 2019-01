JHL

JHL ryhtyy alkuvuodesta tarjoamaan työttömille jäsenilleen aktiivimallin vaatimukset täyttävää ammatillisia valmiuksia ja digitaitoja parantavaa koulutusta. Huhtikuun alusta koulutustarjonta laajenee esimerkiksi verkkokoulutukseen.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ryhtyy helmikuusta lähtien tarjoamaan 25 vuotta täyttäneille työttömille jäsenilleen ammatillisia valmiuksia sekä tietokoneen käyttötaitoja kohentavaa koulutusta. Koulutukset täyttävät aktiivimallin vaatimukset ja niiden toteuttajina toimivat JHL-opisto ja Työväen sivistysliitto TSL.

Huhtikuun alusta lähtien liitto voi tarjota kaikille työttömille jäsenilleen työllistymistä edistävää koulutusta. Koulutukset voivat olla ajasta ja paikasta riippumatonta verkkokoulutusta tai JHL-opiston tarjoamaa paikalliskoulutusta. JHL-opiston rehtorin Anne Karjalaisen mukaan koko liiton kurssitarjonta on käyty läpi ja uusia yhteistyösopimuksia solmittu.

– Olemme arvioineet, mitkä JHL-opiston tarjoamista koulutuksista ovat sellaisia, että ne täyttävät aktiivimallin vaatimukset. Lisäksi toteutamme UP!Partnersin kanssa viisipäiväisen verkkokurssin, jonka suoritettuaan työtön jäsen välttyy työttömyyskorvauksensa leikkaamiselta. Kurssin tarjoamilla opeilla mahdollisuudet työllistyä ovat paremmat kuin ilman koulutusta, Karjalainen kertoo.

JHL vastustanut

Kaikki JHL:n tarjoamat koulutukset ovat sellaisia, että ne täyttävät aktiivimallin vaatimukset. Näin liitto turvaa jäsentensä toimeentuloa eikä työttömyyskorvauksesta leikata 4,65 prosenttia. JHL on ensimmäisten ammattiliittojen joukossa, jotka tarjoavat jäsenilleen tällaista koulutuspalvelua.

– JHL on vastustanut aktiivimallia alusta lähtien. Se on liiton mielestä työttömiä nöyryyttävä, toimeentuloa heikentävä ja eriarvoistava malli. Kaiken lisäksi nyt on lisätty byrokratiaa. Heti kun ammattiliitoille avautui mahdollisuus jäsentensä työllistymistä tukeviin toimiin ja epäoikeudenmukaisten leikkausten ehkäisemiseen ryhdyimme niitä suunnittelemaan, sanoo JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen.

Työttömyysturvalakia muutettiin tämän vuoden alusta niin, että 25 vuotta täyttäneet työttömät voivat opiskella enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja menettämättä työttömyysetuuttaan. Opinnot voivat liittyä esimerkiksi kieli-, luku- tai digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Huhtikuun 1. päivänä astuu voimaan asetus, jonka mukaan työttömien työnhakijoiden työllistymistä tukevaa valmennusta voivat järjestää myös muut kuin työvoimaviranomaiset, muun muassa ammattiliitot.