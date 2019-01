Lehtikuva/Federico Scoppa

Ihmisoikeusjärjestö vaatii päättäjiä korjaamaan Euroopan rikkinäisen turvapaikkajärjestelmän.

Eurooppa on epäonnistunut jakamaan vastuun turvapaikanhakijatilanteesta, ja epäonnistumisen hinnan maksavat turvaa hakevat ihmiset. Amnesty Internationalin perjantaina julkaisema analyysi vaatii Euroopan turvapaikkajärjestelmää ottamaan ihmisoikeudet huomioon.

Tällä hetkellä järjestelmä pakottaa naiset, lapset ja miehet ajelehtimaan Välimerellä ilman pääsyä mihinkään satamaan tai he joutuvat odottamaan kohtuuttoman kauan turvapaikkapäätöksiään.

Yhteensä 49 ihmistä, mukaan lukien kaksi kuusivuotiasta lasta ja vauva, pelastettiin Välimerestä joulukuun aikana Sea-Watch ja Sea-Eye -aluksiin. Pelastuneet jätettiin peräti 19 päivän ajaksi merelle seilaamaan, kun alukset eivät saaneet lupaa rantautua mihinkään satamaan ennen tammikuun 9. päivää.

Viranomaisten toiminta on vastoin kansainvälistä merioikeutta.

Niin ikään varhain tammikuussa espanjalaiset viranomaiset estivät Proactiva Open Arms -pelastusveneen toiminnan.

Meripelastusta estetään

Euroopassa on muodostunut tilanne, jossa turvapaikanhakijat ja siirtolaiset jäävät yhä useammin tuuliajolle Välimerelle. Taustalla vaikuttaa muun muassa Euroopan rajavalvonnan ulkoistaminen Libyaan ja epäonnistuminen siinä, miten vastuu turvapaikanhakijoista jaetaan tasaisesti ympäri Eurooppaa. Cut adrift in the Mediterranean on Amnestyn tuore analyysi, joka pureutuu muun muassa edellä mainittuihin teemoihin.

ILMOITUS

– Pelastusalusten toiminnan estäminen ja naisten, lasten ja miesten hylkääminen merelle viikoiksi samalla, kun poliitikot kilpailevat siitä, kuka onnistuu olemaan tunteettomin kieltäessään heiltä maihinnousun tai minkään avun saamisen, oli häpeällinen näytelmä, jonka ei pidä koskaan enää tapahtua, summaa Amnestyn tutkija Matteo de Bellis järjestön tiedotteessa.

– Päättäjien on kiireesti ryhdyttävä toimiin rikkinäisen systeemin korjaamiseksi, joka nyt hylkää turvaa hakevat merelle tai riutumaan niihin EU-maihin, joiden turvapaikkaprosessit ovat tehottomia tai liian suuriksi paisuneita.

Euroopasta puuttuvat systeemit, jotka jakaisivat vastuuta turvapaikanhakijoista. Seuraukset näkyvät erityisesti Välimeren maissa, jotka ovat vastuussa turvapaikkahakemusten käsittelystä, hakijoiden vastaanottamisesta sekä kansainvälistä suojelua saavien kotouttamisesta yhteiskuntaan ja niiden ihmisten palauttamisesta, joille suojelua ei myönnetä.

Perusteettomia rikostutkintoja

Hallitukset ovat nyt keskittyneet ensisijaisesti pitämään turvaa hakevat ihmiset pois Euroopasta. Välimeren ylittämistä on vaikeutettu lisäämällä Libyan rannikkovartioston valmiuksia ottaa kiinni turvapaikanhakijoita ja vaikeuttamalla kansalaisjärjestöjen etsintä- ja pelastustoimia. Jotkut EU-maat ovat jopa vaikeuttaneet järjestöjen toimintaa perusteettomilla rikostutkinnoilla ja byrokraattisilla esteillä.

Esimerkiksi Espanjan viranomaiset estivät Proactiva Open Arms -venettä pelastamasta ihmisiä merestä. Samanaikaisesti he tiedostavat järjestelmän epäonnistuneen ja ovat korostaneet, että Välimeren valtiot ovat toimineet kansainvälisen merioikeuden ja standardien vastaisesti – mutta hinta epäonnistumisesta jää turvapaikanhakijoiden maksettavaksi.

– Euroopan johtajat eivät voi enää kääntää selkäänsä merelle jääneille ihmisille ja vääristää maahanmuuttoa koskevaa keskustelua omaksi poliittiseksi hyödykseen. Heidän on pikaisesti sovittava kansainvälisen oikeuden mukaisesta nopeasta ja ennakoivasta maihinnousukäytännöstä ja oikeudenmukaisesta järjestelmästä, jolla jaetaan vastuu turvapaikanhakijatilanteesta EU-maiden välillä, kommentoi Matteo de Bellis.